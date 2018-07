"Luis Miguel, la serie": ¿cómo se distanció el cantante de la familia Camil?

La primera temporada de "Luis Miguel, la serie" no solo relató el romance que el cantante vivió con Issabela Camil (o Érika en la trama). "El Sol de México" siempre fue apoyado por la familia Camil, gracias a la relación de “padre e hijo” que entabló con el empresario Jaime Camil Garza.

Érika Sotres Starr cambió su nombre a Issabela Camil, cuando su madre, la modelo Tony Starr se casó con Camil Garza, y se fue a vivir con ellos cuando era muy pequeña.

El multimillonario empresario posee fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento, y por ello no es casual que haya conocido a una ascendente estrella musical como Luis Miguel en los ochenta.

El popular actor, Jaime Camil, hijo del empresario, contó cómo Luis Miguel se hizo cercano a la familia. "Es raro. Me acuerdo vagamente que estábamos en Valle de Bravo, alguien presenta a mi papá con Luis Rey. Luego llegó Luis Miguel y salimos a pasear juntos. Mi papá le toma gran cariño desde entonces y se convierte en parte de la familia", recuerda el galán mexicano.

Según se explica en "Luis Miguel, la serie", el patriarca de los Camil le prestó 20 millones de dólares al intérprete de "Culpable o no", para que pueda pagar su deuda con Hacienda.

En el último capítulo también se explica que Issabela y su padrastro ayudaron al cantante a volar en un jet privado a España donde se encontraba su padre moribundo.

Pero no solo eso, su relación era tan cercana que Camil Garza registró al cantante en octubre de 1986 como mexicano nacido en Distrito Federal. Siete meses después se hizo pública otra acta donde señalaban que Luis Miguel había nacido en Veracruz. Para entonces Marcela Basteri ya había desaparecido, y Camil Garza tenía un poder emitido en Madrid, con el que registró a Luis Miguel como mexicano. Según explican en el diario El Universal, incurrieron en la ilegalidad.

Pero al parecer no fue esto lo que distanció al "Sol" de la familia Camil. Tampoco fue su relación amorosa con Isabella Camil, a la que se oponía su padrastro. Según contó el actor Jaime Camil, "la amistad se desgastó".

"Éramos muy buenos amigos. Él se refería como ‘pá’ a mi papá. Era como un medio hermano. No me daba celos, porque mi papá siempre nos dio el lugar que merecemos. Después él (Luis Miguel) desapareció, sucedieron cuestiones que no valen la pena comentar, pero son más de él que mías. Yo sé ser muy buen amigo con mis amigos, cuando hay personas que no entienden eso, no vale la pena estar cerca de ellos. Hubo un distanciamiento, o quizá la amistad se desgastó, no sé", indicó en una entrevista con Andrea Legarreta.

Jaime Camil hijo habla de la relación amical con Luis Miguel

Tras la difusión de la serie, tanto Issabela como su hermanastro Jaime se han negado a responder a la prensa sobre los detalles familiares que se muestran en la serie.