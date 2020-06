Después de que los derechos cinematográficos y televisivos de la franquicia Daredevil volvieran de Fox a Marvel en 2013, este último anunció que reiniciaría al personaje en una serie de Netflix basada en los superhéroes de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la serie fue cancelada en 2018 y, según el acuerdo entre la plataforma de streaming y la compañía, esta podrá tener control nuevamente sobre los personajes en diciembre de este año.

La primera temporada de “Daredevil” se estrenó en 2015 y fue ampliamente aplaudida por la audiencia. El programa se prolongó durante dos temporadas más antes de cancelarse en noviembre de 2018. La noticia trascendió luego de que Disney anunciara que estaba desarrollando su propio servicio de transmisión Disney+ para competir con Netflix, donde incluiría la serie completa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La salida de “Daredevil” implicó una cláusula en el acuerdo entre Marvel y Netflix, en el que el primero no podía usar los personajes de la serie hasta dos años después de su cancelación; plazo que se cumpliría en diciembre de este 2020.

A través de su cuenta de Instagram, la campaña de fanáticos llamada “Save Daredevil” le recordó a la compañía que solo quedan seis meses para que los derechos de Daredevil vuelvan a Marvel Studios nuevamente.

Con esto, el estudio también recuperará los derechos de “Luke Cage” y ”Iron Fist”, después de que Netflix cancelara ambas series en octubre de 2018. ”Jessica Jones” y ”The Punisher” estarán disponibles de manera similar a principios de 2021.

Por el momento, Marvel no ha mostrado intenciones de volver a explorar el universo de ”Daredevil”. Charlie Cox, quien interpretó a Matt Murdock en las tres temporadas de la serie de Netflix, ya ha dicho que no ve probabilidades de una cuarta temporada, aunque no descarta repetir su papel en algún cameo de la franquicia.

En caso Marvel nos sorprenda y relance a las pantallas la historia del personaje, es improbable que la producción se transmita por Disney+, debido a la historia madura del programa que, a diferencia de ”The Falcon and the Winter Soldier”, ”WandaVision” y otras series del MCU, no encajaría con el contenido familiar que la plataforma pretende instalar.

