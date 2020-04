El programa argentino “Crónica TV” reveló en su edición del 27 de abril la difícil realidad en la que vive Alejandro Lamarque, el actor que interpretó a Palmiro Caballasca en la película “Jacinta Pichimahuida se enamora” de 1977, la cual fue segunda versión de la historia de la querida maestra argentina y que en la década de los ochenta fue adaptada por Televisa bajo el nombre de “Carrusel”.

"Me quedé ciego hace un año. Me dejé estar y me agarraron cataratas. Soy hipocondríaco y tengo la presión ahora en 20/10”, reveló Lamarque al reportero en lo que es actualmente su casa: un precario lugar en medio del campo, sin paredes sin baño ni agua potable.

“No tengo baño y tengo bolsas llenas de porquería porque nadie viene a sacarme nada”, agregó Lamarque, quien además reveló que tiene una hija de 20 años a la que no ve y con quien al parecer no tiene una buena relación.

“Tiene dos pibes, está descerebrada, le decís dos palabras y se pone histérica. Está a full con su familia y no quiere que hable de ella. Dice que le da vergüenza que yo cuente en Crónica cómo estoy viviendo. Hay un chico que a veces me ayuda para hacerme las compras”, sostuvo el querido Palmiro Caballasca, recordado por esa frase “Me hierve la cabeza”, que también hiciera popular “Jaime Palillo” en "Carrusel”.

El actor, quien además es hipertenso y presenta una fractura en uno de sus brazos, producto de una caída en noviembre pasado, pidió ayuda a través de la pantalla de “Crónica TV” para que un médico pueda ver su caso.

“Pedí en el hospital que me lleven a que me operen los ojos y me dejaron tirado. Si alguien que está viendo se copa, necesito que me hagan una ecografía para ver si lo de mis ojos es operable. Yo googleé todo sobre mi tema de los ojos y sé que en veinte minutos recupero la vista. Y si me curo me puedo arreglar solo. Tengo una camioneta acá en mi casa que si puedo ver la arreglo y vuelvo a laburar de taxista”, dijo Lamarque.

“Crónica TV”, por su parte, le ofreció ayuda al actor brindándole los medicamentos que necesitaba, además de facilitarle una cita con el oftalmólogo.

“Estoy agradecido de corazón. Tengo que pedir también alcohol en gel, lavandina y cosas de limpieza. Necesito que el municipio venga a casa a llevarse todas las bolsas de porquerías que tengo acá”, concluyó el ex actor.

“Jacinta Pichimahuida se enamora” es la versión fílmica de la serie televisiva “Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida” de 1966. La película, estuvo protagonizada por a María de los Ángeles Medrano y Jorge Martínez.

En 1982, una nueva versión televisiva “Señorita maestra”, traía de vuelta la historia de Jacinta Pichimahuida con un nuevo elenco de actores liderado por la fallecida Cristina Lemercier. En 1989 Televisa compra los derechos de esta historia original de Abel Santa Cruz para darle vida a “Carrusel”, la adaptación mexicana con la maestra Ximena como protagonista.

El papel que Alejandro Lamarque interpretó en “Jacinta Pichimahuida se enamora”, se llamó en “Carrusel” Jaime Palillo y recayó en el actor Jorge Granillo.

