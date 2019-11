“The King” (“El rey” en español), es una película de Netflix inspirada en las tragedias de William Shakespeare. Esta cinta dirigida por David Michôd, en base a un guion escrito por él y Joel Edgerton narra el ascenso al trono del rey Enrique V de Inglaterra, como pasó de ser un adolescente rebelde y despreocupado al monarca más elogiado de la historia del imperio británico.

La fotografía principal de la película, protagonizada por Timothée Chalamet, Edgerton, Sean Harris, Lily-Rose Depp, Robert Pattinson, y Ben Mendelsohn, se realizó del 1 de junio al 24 de agosto de 2018 en toda Inglaterra y en Szilvásvárad, Hungría.

Con Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner como productores, “The King” se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2019, pero llegó a la plataforma streaming recién el viernes 1 de noviembre.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE KING” Y QUÉ SIGNIFICA?

Hal (Timothée Chalamet) no está de acuerdo con las políticas invasoras del reinado de su padre, por lo que prefirió llevar una vida desenfreno en una ciudad cercana. Cuando Enrique IV siente su final cerca elige como heredero a su hijo menor Tomas (Dean-Charles Chapman, quien interpretó a Tommen Lannister en “Game of Thrones”), algo con lo que Hal está conforme porque no tiene intenciones de convertirse en rey de Inglaterra.

Sin embargo, tras la muerte de su hermano en batalla y el posterior deceso de su padre, Hal no tiene más opción que tomar el trono como Rey Enrique V de Inglaterra. Él planea ser mejor que su padre, pero entre las provocaciones del rey Carlos VI de Francia y las instigaciones de sus asesores no resulta algo sencillo.

Luis ‘El Delfin’, hijo del gobernante de Francia, le envía una pelota como “obsequio”, un insulto que el arzobispo sugiere responder firmemente ya que de lo contrario demostrarán debilidad. A pesar de esos consejos, el nuevo rey de Inglaterra se niega a pelear, pero cuando envían a un hombre a asesinarlo, Hal está listo para luchar.

Robert Pattinson interpreta al hijo del rey Carlos VI de Francia (Foto: Netflix)

Cegado por los consejos de William y sus demás hombres de confianza, Hal toma algunas decisiones apresuradas, e incluso ordena decapitar a su primo a considerarlo un traidor por mantener vínculos con los franceses. A medida que la guerra avanza Enrique V se aleja de lo que era para convertirse en un hombre guerra.

Después de trucos, muertes y mucha sangre derramada, la batalla final la gana Hal ordenando la muerte de ‘El Delfín’ (Robert Pattinson). Como recompensa ahora tiene el control de Francia y se casará con la hija de rey, Catherine, quien le hace notar a Enrique V que sigue siendo un joven fácil de irritar y fácil de engañar.

Cuando Hal comprende que nunca todo fue orquestado por William, que el rey Carlos nunca intentó matarlo, que “asesino” en realidad fue enviado por el presidente del tribunal, quien gracias a la guerra ahora poseía más tierras y dinero, lo confrontó y ajustició.

Es decir, Hal traicionó sus ideales por una mentira, hizo lo mismo que su padre, iniciar una guerra sin sentido que cobró la vida de miles de personas. Pero todo ello, también le sirvió para aprende una lección que lo ayudará a convertirse en un próspero rey.