Después de interpretar al emperador azteca Moctezuma en la serie española “Carlos, Rey Emperador”, el actor peruano Cristian Esquivel creía que ningún otro rol histórico colmaría tanto sus expectativas como este; hasta que una llamada telefónica, durante la pandemia, le alertó de ser un candidato potencial para dar vida al líder peruano de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII. La producción de la serie de Latina Televisión “Los otros libertadores” buscaba a un actor para el papel de Túpac Amaru II.

“Llevo actuando más de 25 años, de los cuales 18 he vivido en España. En ese país participé en diferentes producciones, en noviembre del 2020 actué en la película ‘La mirada de Lucía de Lucía’ de Imanol Uribe, y a inicios de este año, Oscar Carrillo me llamó para contarme del proyecto de Latina. Hice el cásting y aquí estoy”, narra el actor trujillano.

En “Los otros libertadores” se expondrá las acciones heroicas en el proceso de la independencia del Perú, de los peruanos Túpac Amaru, María Parado de Bellido, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, José Olaya y de los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo.

La serie dirigida por Agustín Restrepo y producida Andrés Santamaría, ambos colombianos, contará con 8 capítulos, dos de ellos tendrán a José Gabriel Condorcanqui y a su esposa, Micaela Bastidas (Francesca Vargas), como figuras principales. Según Esquivel, “Los otros libertadores” se estrenará el 28 de julio de este año, como parte de las celebraciones que el canal prepara por el Bicentenario de la Independencia del Perú.

“Latina está apostando por gente que tiene experiencia, que trabaja con estándares internacionales, pues se busca que la serie también se transmita por Netflix o cualquier otra plataforma. Es una historia que va a generar una identidad perdida que, a diferencia de ‘El último bastión, que tiene a José de San Martín, un libertador argentino como protagonista; nosotros apostamos por libertadores peruanos, por héroes que no han sido visibilizados”, relata.

Rol soñado

Para la construcción del líder revolucionario y curaca de Surimana, Pampamarca y Tungasuca, Cristian Esquivel recurrió a material bibliográfico y audiovisual. “Túpac Amaru”, la película que dirigió el recordado cineasta Federico García Hurtado y protagonizó Reynaldo Arenas, en 1984, fue un importante soporte para el actor.

“Hice bastante trabajo de investigación, leí mucho, vi videos y, durante el rodaje, tuve la suerte de tener a mi lado a Reynaldo Arenas, que en la serie interpreta a Francisco, el hermano del padre de José Gabriel Condorcanqui. Para muchas escenas recurrí a él, fue mi referente, mi mentor, sobre todo a nivel de emociones, reacciones y frases que debía decir”, destaca Esquivel.

“Siempre he estado muy metido en el personaje, con el dolor dentro, tratando de sentir lo que Túpac Amaru sintió. He llegado a invocarlo, a pedirle que ingrese a mi cuerpo para asemejarme a él”, remarca.

Interpretar a Túpac Amaru II en "Los otros libertadores" ha representado un verdadero reto para el actor nacional. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)

Escena crucial

Después de algunas victorias iniciales, en 1781, los rebeldes encabezados por Túpac Amaru, fracasaron en su intento de tomar el Cusco y fueron derrotados en las batallas de Checacupe. Poco después, Túpac Amaru II y Micaela Bastidas fueron capturados, procesados y sentenciados a muerte. Micaela fue estrangulada en el garrote. A Túpac Amaru intentaron descuartizarlo vivo, atando sus extremidades a cuatro caballos, pero resistió. Finalmente fue decapitado. Cuenta Esquivel, que debido a la complejidad del rodaje de esta escena, se tuvo que grabar en dos partes.

“Se grabó en la plaza San Francisco, en el Centro de Lima, con caballos. Estuve con las manos y pies atados, pero nunca me ataron a los caballos, ni estuve suspendido, todo eso se hace de manera digital, hay trucos. Pero todas las reacciones, cuando grito de dolor porque estiran mis brazos y piernas, sí son reales, fueron escenas duras, las sogas me dejaron como arañones, marcas en el cuerpo. Hay planos que se han hecho con un dron, como la parte del grito, de no poder más, cuando intentan desmembrarme, estoy seguro que a todos les va a poner la piel de gallina”, asevera el actor nacional.

“Siento que de todos los personajes que he hecho, este es el que más me llena de orgullo. Estoy feliz, emocionado y agradecido. En esta producción, todos somos un solo cuerpo, una sola energía. Hemos unido pasiones y esfuerzos para que todo salga bien. La próxima semana se unirá a las grabaciones Magaly Solier para interpretar a María Parado de Bellido. Esas escenas van a arder”, subraya.

Reparto

Los otros libertadores también tiene entre su elenco a los actores Pold Gastello, Hernán Romero, Joaquín de Orbregos ( Antonio de Arriaga), José Luis Ruiz (Mateo Pumacahua), Virna Flores (Juana Noin), Alonso Cano ( García), entre otros.

