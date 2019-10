María (Leticia Dolera) quiere casarse, tener hijos y formar una familia. Parece que todo va de acuerdo a su plan de vida. Sin embargo, el día que por fin va a firmar el contrato para comprar un departamento junto a su prometido, su “vida perfecta” termina. Él, cansado del perfecionalismo de María, decide romper con ella segundos antes de firmar el documento. “Lo siento, María, no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo, no puedo", le dice.

A María se le cae el mundo encima, ¿ y a quién no?. La odontóloga de 33 años decide hacer cosas que jamás ha hecho para probar(se) que no es una aburrida, sin embargo, las cosas se salen de control y queda embarazada de un desconocido.

A esta nueva etapa, embarazada y sin departamento, su mejor amiga, Cristina (Celia Freijedo), y su hermana mayor, Esther (Aixa Villagrán), se unirán para hacerla “más sencilla”. Sin embargo, ellas también están viviendo sus propias crisis existenciales.

Cristina es una súper mamá y esposa que intentará mantener todo bajo control, su trabajo y familia. La joven abogada se rehúsa a la temida reducción de horas laborales. Para ella es muy importante continuar creciendo a nivel profesional, y no está dispuesta a tener otro hijo, como su esposo quiere.

Esther es una pintora que quiere vivir del arte pero aún no se siente segura que sea buena. Estas inseguridades también las refleja en las parejas con las que se vincula. No quiere tener novia, solo parejas de una noche.

Te contamos cinco razones sin spoilers para darle una oportunidad a esta ficción:

DIVERSIDAD

“Vida perfecta” expone a personajes de la comunidad LGTBQ, además de actores con capacidades diferentes. Uno de los atractivos de esta ficción es que realmente los intérpretes con habilidades distintas tienen un rol importante y no solo son un acompañamiento de los personajes principales.

La directora, guionista y protagonista Leticia Dolera expone la realidad de estas personas, que muchas veces son menospreciadas por la sociedad. La ficción de Movistar muestra de manera honesta y sin filtro cómo se sienten ellos cuando otras personas creen que no son capaces de contribuir como una persona denominada “normal”.

Escena de "Vida perfecta". (Foto: Movistar)

SEXUALIDAD

La ficción de Dolera muestra cómo es la sexualidad de una mujer en varias etapas de su vida: soltera, embarazada o con hijos. Se revelan los miedos y las inseguridades que una mujer suele sentir en este ámbito, y cómo los tres personajes los combaten.

Las protagonistas de la serie se empoderan en su sexualidad, y buscan satisfacerse, sea por ellas mismas o por algún acompañante. Todo esto de manera natural y sin prejuicios.

Además, se habla sobre el aborto, como una decisión exclusiva de la mujer, y del mito del sentimiento de culpa que hay detrás de eso.

María es interpretada por Leticia Dolera.

GUIÓN

La serie no es predecible. Cuando crees que ya sabes por dónde irá la historia, da un giro y te sorprende. Quizás eso sea uno de sus mejores atractivos.

A pesar de tocar temas profundos y controversiales, es ligera de ver y puedes hacerlo en un solo tirón en el sofá.

Cada capítulo, además, es una mezcla riquísima de diálogos interesantes, drama y risas.

“Vida perfecta” no es una serie exclusiva para mujeres aunque sus personajes principales sean solo mujeres. Esta ficción española expone miedos, inseguridades y anhelos de cualquier ser humano. Las protagonistas son el medio.

"Vida perfecta" y su ocho episodios están disponible desde el pasado viernes 18 de octubre en la app Movistar Play.

HONESTA

“Vida perfecta” no busca maquillar realidades. En sus ocho capítulos, de casi 30 minutos cada uno, intenta responder las preguntas que se hacen las protagonistas. ¿Está mal disfrutar más el trabajo que de mis hijos?, ¿Está mal querer casarse y tener hijos?, ¿Está mal no tener ni la menor idea de qué hacer con tu vida? o ¿Debería seguir en un matrimonio que no me hace feliz?, son algunas de las interrogantes de estas mujeres. Esta serie podría ser la vida de cualquiera, de ti o de alguna amiga(o).

"Vida perfecta". (Foto: Movistar)

MEZCLA PERFECTA

La ficción española tiene una combinación perfecta entre drama y comedia que se necesita para sensibilizar al televidente y, a los pocos minutos, hacerlo reír. Las ocurrencias de Esther a más de uno le traerá recuerdos de esos momentos en los que no tienes idea de qué estás haciendo con tu vida, pero continúas en la marcha. Definitivamente, es mejor reírse de los problemas de otros para olvidarse de los propios.

"Vida perfecta". (Foto: Movistar)

El dato:

“Vida perfecta” está disponible desde el pasado viernes 18 de octubre en la app Movistar Play. Además, llegará a Movistar Series desde el domingo 3 de noviembre, un episodio por semana.