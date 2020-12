La noche del domingo 20 de diciembre se puso fin a una etapa en el noticiero de América Televisión “Cuarto Poder”. Sol Carreño y Augusto Thorndike se despidieron del espacio periodístico tras anunciar que su contrato había terminado.

Vale resaltar que Augusto Thorndike entró al programa en el 2014 para unirse a Sol Carreño, quien cumplió 15 años en el noticiero este 2020. “No quiero decir nombres, creo que lo has dicho todos, porque cada vez que uno dice nombres, corre el riesgo de olvidarse alguno” respondió Sol luego de la breve despedida de su compañero y continuó con su discurso.

La despedida completa de Sol Carreño

Quiero agradecerles, primero a ustedes que están al otro lado de la cámara, por estos 15 hermosos años en los que tuve la oportunidad de acompañarlos y en los que ustedes me acompañaron. Quiero agradecer al canal porque me permitió hacer algo, aunque ha sido pequeño, por este país que a veces nos duele tanto. Quiero agradecer obviamente a todo el equipo de ‘Cuarto Poder’ que me hizo el honor de dar la cara por todos ustedes, porque eso es lo que hicimos, dar la cara por un enorme equipo. Y ese equipo incluye reporteros, camarógrafos, choferes, editores, asistentes, no voy a decir nombres porque como ya les dije, son muchas personas.

Yo quiero referirme a algunos rumores. No nos vamos de aquí porque alguien nos haya querido digitar y no haya podido. Afirmar una cosa así sería lo mismo que decir que mientras estuvimos aquí alguien nos digitó. Y eso jamás ha sido cierto. Sería también un insulto para las personas que van a venir y que se van a quedar, y que seguirán trabajando con verdad y con independencia. Quiero decirles que si bien, nosotros como conductores no elegimos los reportajes y no determinamos su contenido, sí elegimos qué cosa decir en esos reportajes, con qué cara los presentamos, cómo hacemos énfasis en una cosa que en otra. Y eso lo hacemos con total libertad. Cada comentario que dije, cada pregunta que hice, fue finalmente decidida por mí. Y lo mismo, estoy segura, sucedió en el caso de Augusto. ¿Aceptábamos ideas? Claro que aceptábamos ideas, pero éramos independientes. En este canal, en este programa en particular, no hay un ‘prompter’. Algunos lo dicen, pero no hay, no hay ninguna letrita que leamos, no hay un guion. Nadie sabe qué cosa vamos a decir, nadie sabe en este momento lo que voy a decir yo. Y, aun así, esta empresa ha confiado en mí una vez más, y en Augusto, y nos ha permitido hacer esta despedida absolutamente libre. Eso es un gesto que es grande y que valoro muchísimo.

Nos vamos. Nuestro contrato ha terminado. No nos han expulsado, simplemente ha terminado nuestro contrato y no estamos en los planes inmediatos del canal. Es decir, no nos renovaron el contrato, pero eso se llama libertad de contratación y eso es un valor que aquí hemos defendido siempre y que voy a seguir defendiendo, aunque hoy día me toque este lado de la mesa porque tengo que agradecer a esta empresa también porque siempre me permitió defender los valores en los que creo. El valor de la libertad, sobre todo; el valor de la equidad, para lograr que las personas tengan mejores y mayores oportunidades, y que un día este país sea más justo. El valor de la verdad, el valor de la transparencia.

Y me dio la oportunidad de decir todo lo que creía importante, tratando yo siempre de mantener la educación y la moderación. No quiero olvidarme de todas las cosas que quiero decirles, pero creo que otra cosa importante es que “Cuarto Poder” estuvo antes que nosotros y seguirá después de nosotros. Han sido 15 años impresionantes, una experiencia que valoro muchísimo. No solo “Cuarto Poder”. Yo llegué a América Televisión en el año 1993. Han sido más de 25 años aquí, creciendo delante de las cámaras. Y es la mitad de mi vida casi, un poco menos. Haciendo honor a la verdad, es un poco menos.

Creo que lo principal es quedarnos con esto, quedarnos con las gracias. Gracias por todo lo que nos dieron ustedes, gracias por permitirnos darles todo aquello que pudimos dar, gracias por aquello que sí se queda para siempre en nosotros, gracias por lo que tenemos hoy, den gracias ustedes también por lo que tienen. Deseo que, en nuestro país, haya cada vez más paz, que los peruanos nos tratemos con amor y con respeto; que reflexionemos sobre las decisiones que nos toca tomar el próximo año. Es muy importante. Que el 2021 les traiga a todos ustedes lo mejor, que sea un mejor año para nuestro país y creo que eso es todo. Pero permítanme un agradecimiento personal final a mi familia que siempre está conmigo y a mi Ismael. Espero no haberme olvidado de nadie, yo también los voy a extrañar.

