El futuro de los actores de "Game of Thrones"

Y un domingo por la noche se terminó la locura. Tras una década de constante exposición a “Juego de tronos”, el capítulo final acabó entre la felicidad y el sin sabor por un desenlace polémico y la consciencia de lo que sigue es el camino de la abstinencia. Nada dura para siempre.

Eso sí, nadie se salvó del fenómeno de HBO que arrasó con 47 premios Emmy y se convirtió en la serie más ganadora, en una misma edición, de dicho galardón en dos años consecutivos (2015 y 2016). Ni los más acérrimos detractores, aquellos que se ufanaban de jamás haber sintonizado la ficción, fueron ajenos a la avalancha mediática. Para todo el mundo, Emilia Clarke dejó de ser la cándida muchacha que vivía con su novio tetrapléjico en la exageradamente romántica cinta "Yo antes de ti", para convertirse en Daenerys Targaryen, un sádica tirana que montaba dragones.

De igual forma, ya casi nadie recuerda a Peter Dinklage interpretando a un iracundo empresario que trata de ahorcar a un hombre maduro que se cree un elfo, en la disparata comedia "Elf", sino que ha pasado a la historia como Tyrion Lannister, aquel que propuso al nuevo gobernante de Westeros. "Juego de tronos" les lavó la cara.

El futuro para ambos, sin embargo, no parece ser tan auspicioso. La fama ganada no se ha traducido en papeles ni proyectos trascendentales, por lo menos ninguno confirmado. Clarke, por ejemplo, seguirá su carrera en la pantalla grande con una comedia romántica que no da luces de genialidad. Se trata de "Last Christmas", filme que se estrenará este año y que será dirigido por Paul Feig, quien estuvo a cargo de cintas como "Cazafantasmas" (2016), "Damas en guerra" (2011) y "Spy: una espía despistada" (2015). Los títulos hablan por sí solos.



Emilia Clarke comparte protagónico con Henry Golding en la “Last Christmas”, cuyo guion fue escrito por Emma Thompson.

Dinklage, por su parte, prestará su voz a uno de los pájaros de "Angry Birds 2". Al final del túnel, sin embargo, él podría ver la luz con "The Ticket", donde interpretará a un cazarrecompensas que busca a una chica secuestrada; y "The Dwarf", en la que será el consejero de un príncipe, una suerte de calco del final de "Juego de tronos", pero con su toque maquiavélico. Ambas están en preproducción.

PARA NO ENCASILLARSE

Lena Headey ha hecho esfuerzos para desligarse de su personaje, Cersei Lannister, la emperatriz con sed de sangre. Este año, en el Festival de Sundance se estrenó "Fighting with my Family", comedia en la que interpreta a una mamá que ayuda a sus hijos a hacer una carrera en la industria de la lucha libre y donde comparte pantalla con Dwayne Johnson. Además, se confirmó que trabajará en "Gunpowder Milkshake": ahí actuará junto a Karen Gillan, con quien dará vida a un tándem de asesinas. La ficción llegará en el 2020.



Quien no ha podido evitar ser encasillada es Sophie Turner, quien, paradójicamente, es la única del elenco de "Juego de tronos" que sigue en la cresta de la ola. En el 2016, antes de que la serie fuese tan exitosa, ella se sumó a la franquicia "X-Men" y en "Apocalipsis" dio vida a una joven Jean Grey, personaje que este año será el protagonista de "Fénix oscura". Eso sí, las similitudes entre Sansa Stark, su personaje de la serie, y Grey saltan a la vista: ambas son chicas sufridas que tratan de controlarse aun cuando todo les es adverso.

Pero quien parece romper con el molde es Kit Harington (Jon Snow). Su último trabajo, aparte de la ficción de HBO, fue sobre las tablas del West End de Londres en la obra "True West" de Sam Shepard. La temporada concluyó en febrero de este año y, desde entonces, no se le conoce nuevo proyecto. Quizás su deseo sea enfocarse en proyectos teatrales.