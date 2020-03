Jaime Bayly celebró su regreso a la televisión peruana en su primer programa que se emitió en nuestro país por la señal de Willax TV.

“A partir de hoy, nos están viendo en todo el Perú, gracias a la señal de Willax. Gracias de corazón”, dijo Bayly al inicio de su espacio de televisión. Explicó que era difícil transmitir su programa aquí, porque el satélite de Mega TV (canal donde se produce su programa) no llega al Perú.

Bayly también reveló que tenía mucha ilusión de regresar a la televisión peruana en el 2020, en enero o febrero por la campaña presidencial y recordó que el último programa que tuvo en televisión peruana fue en el año 2010.

“Hace casi diez años estoy fuera de la televisión peruana. Pensaba volver con ‘El Francotirador’, el próximo año, la gente del canal dos, me había hablado mucho, querían que volviera incluso antes de la campaña presidencial del 2021, pero eso me hubiera obligado a viajar a Lima todos los fines de semana, como hacía antes, y eso me resulta bastante agotador y extenuante”, dijo.

Agregó: “La vida del periodista trotamundos se terminó el 2010, ahora viajo todas las noches, pero viajo en el satélite de Willax, mi cara mofletuda, mi rostro mal peinado, mi lengua viperina, viajo sin necesidad de subirme a un avión, ni contagiarme del coronavirus. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar a la altura de ustedes, de mi público internacional, y de mi público peruano también”.

Jaime Bayly quiso dedicar este primer programa a hablar de la política peruana y de sus inicios en el periodismo.

Jaime Bayly: Así fue su regreso a la televisión peruana en Willax