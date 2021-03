Jazmín Pinedo cumple el próximo lunes dos semanas de haber asumido el gran reto de estar en la conducción de “En boca de todos” luego que Maju Mantilla y Tula Rodríguez tuvieran que ausentarse tras contagiarse de COVID-19.

En este sentido, la popular ‘Chinita’ confesó que sintió un poco de temor por volver a conducir un espacio por la pandemia del coronavirus.

“Este lunes cumplo dos semanas como conductora de ‘En boca de todos’, y la verdad es que cuando yo recibí la noticia me dio un poco de temor porque yo trato de salir lo mínimo por lo que estamos pasando, pero ellos (PROTV) tienen protocolos muy estrictos de bioseguridad, entonces al final le di vuelta un poco y me dije ‘no sé hasta cuando tenga la oportunidad de hacer algo que me gusta tanto’ y, además así podía apoyar a mis compañeros”, dijo.

Pinedo reconoció que le gustó mucho volver a la conducción, pues extrañaba la conexión con el público. “Me he sentido bastante cómoda, de hecho, yo he ido en algunas oportunidades como invitada y siempre se ha sentido la buena onda de parte de todas las personas, ya que conozco a varios desde hace bastante tiempo. Es bastante grato volver a acercarme al público de nuevo y recibir tantas muestras de cariño y creo que lo necesitaba”, comentó.

Sobre las palabras de elogio que recibió por parte de Tula Rodríguez, quien le agradeció por “llevar la batuta” y reemplazar a dos conductoras, la modelo se mostró muy feliz por ese reconocimiento a su apoyo en “En boca de todos”.

“Es bastante gratificante saber que alguien que está pasando por una situación difícil uno pueda contribuir de alguna manera. Yo estoy esperando que ella (Tula Rodríguez) y Maju (Mantilla) se puedan recuperar lo antes posible, de hecho, es un programa donde ellas están años y el público también las extraña”, puntualizó.

Jazmín también señaló que le gustaría quedarse en el magacín; sin embargo, por la situación (pandemia) no se quiere exponer mucho y quiere pasar más tiempo de calidad con su familia.

“(Quedarse en ‘En boca de todos’) La verdad es que ese tipo de preguntas da miedo contestar porque de ahí uno se termina comiendo sus palabras, pero ahora en este momento para mí sería muy difícil. Sería un placer, me encantaría, pero he tomado decisiones a nivel personal que tengo que terminar y me gustaría no tener la cabeza llenas de cosas y tener que correr de acá para allá porque estar en un programa de lunes a viernes no es tan sencillo, sobre todo si tienes otro trabajo, o si estás haciendo otro tipo de cosas, además yo soy mamá y mi hija quiere que esté ahí para ella. Esta pandemia me ha tocado mucho en ese sentido de no perder el tiempo y estar con la gente que amas. Sería difícil, y lindo también, pero por este año es un poco complicado para mí”, comentó.

