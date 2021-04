En la reciente edición de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gige Mitre se mostraron afectados tras dar a conocer la muerte de uno de los trabajadores de su equipo, quien perdió la vida a causa del coronavirus (COVID-19).

El conductor de Willax TV se tomó los primeros minutos del programa para dedicar unas sentidas palabras a su compañero Fidel.

“Hoy empezamos el show de una manera distinta. Es un día difícil para nosotros porque, como les habíamos contado hace dos semanas, tres de nuestros compañeros habían dado positivo al COVID-19. (...) Uno de ellos era don Fidel, quien hasta anoche habían logrado estabilizarlo, pero a las 6 de la mañana no pudo resistir y nos dejó”, expresó con la voz entrecortada ‘Peluchín’.

Tras ello, el presentador de televisión destacó las cualidades de su compañero y envió un mensaje de condolencias a su familia.

“Para toda su familia, para todos sus amigos, para ustedes, chicos, que cuando he entrado al estudio no he sido capaz de mirar porque sentía que si lo hacía no íbamos a poder sacar esto adelante. Don Fidel era una persona muy especial, con una luz, no tenías que preocuparte de nada, estaba tres pasos adelante. Donde quiera que esté lo vamos a extrañar mucho. Deseamos que descanse en paz. Resiliencia a su familia”, añadió el presentador tratando de contener el llanto.

Días atrás, Rodrigo González y Gigi Mitre habían pedido apoyo para encontrar una cama UCI para Fidel.

TROME | Rodrigo González y Gigi Mitre lloran al comunicar muerte de ‘Don Fidel’,

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram