Rodrigo González ‘Peluchín’ se refirió a su amistad con Magaly Medina en la reciente edición de “Amor y Fuego”. El presentador tuvo una conversación con Gigi Mitre y ella le pidió detalles sobre la cercanía que tenía con la conductora de ATV.

Ante la consulta de su compañera de conducción, Rodrigo explicó que ni él mismo sabía los motivos de su distanciamiento con Magaly y aclaró que no la llamó al enterarse de su divorcio con el notario Alfredo Zambrano.

“Todo el mundo dice que me está enviando indirectas, pero no lo sé. Creo que por ratos le habla a la ‘Retoquitos’ (por Janet Barboza) y por ratos me habla a mí... Ni tampoco voy a responder lo que pienso porque si yo quiero saber algo, yo conozco su teléfono... No sé lo que pasó y no entiendo”, dijo González.

Además, Rodrigo González confesó que su distanciamiento con Medina probablemente se debe a su regreso televisivo.

“La conozco desde que tengo 17 años. Hubo un tiempo que estuvimos mucho tiempo juntos porque alguna vez trabajamos juntos, pero luego me fui a vivir lejos... cuando estoy en televisión hay algo que pasa y algo que cambia”, explicó.

“A mi me gusta que a mis amigos les vaya bien. Yo no compito con mis amigos, me esfuerzo por ser una mejor persona. A la gente que quiero o quise o formó parte de mi círculo, también la quiero ver bien, y cuando algo malo les pasa, no me alegro”, expresó.

Finalmente, el conductor de “Amor y fuego” aclaró que él opina en su programa sobre la separación de Magaly Medina porque ella es un personaje público.

“Para poder opinar sobre esto no hace falta ser amigo, conocido, ni familia, se opina porque Magaly es un personaje público que ha abierto las puertas de su vida. Y cuando no te gusta lo que digan, no digas que eso solo lo pueden decir tus amigos o que los demás no tienen derecho a especular, porque tú has hecho una carrera de la especulación también”, sentenció.

“Magaly piensa que como es la pionera del espectáculo, de la farándula, todos tenemos que hacer las cosas como las hace ella, opinar como lo hace ella. Y cuando le toca a ella, quiere decirnos a los demás cómo tener que hacer nuestro trabajo. El rubro no le pertenece a nadie, cada uno manda en su casa y en su carrera”, finalizó.

Magaly Medina confesó que solo su íntimo círculo de amigos sabe los verdaderos motivos de su separación

