YouTube: Gonzalo Núñez deja América TV tras 20 años [VIDEO]

Gonzalo Núñez reveló este martes que no pertenecerá más a la familia de América Televisión en este año 2018. En un video subido a YouTube, grabado de su programa en Radio Exitosa, agradeció al canal donde laboró 20 años de su vida profesional.

"Después de 20 años le doy mil gracias al canal. Es mi casa, adoro a toda la gente. He dejado un montón de cariño y me han regalado mucho cariño, desde los directivos hasta los trabajadores. Veinte años no se pasan así nomás", manifestó.

Núñez condujo en América TV hasta diciembre pasado el bloque deportivo de "Primera Edición" de lunes a viernes y, además, fue co-conductor junto a Erick Osores y Richard de la Piedra de "América Deportes", el programa deportivo más sintonizado de los domingos en la TV abierta.

En los 20 años que fue la imagen del área deportiva de América Televisión, Gonzalo Núñez comentó diversos eventos de dicha índole, entre los que destacaron procesos eliminatorios de fútbol para varios mundiales.

En otra parte del clip subido a YouTube, Gonzalo Núñez dio a conocer que a partir de este año seguirá únicamente en "Exitosa Deportes", programa que va de lunes a domingo de 2 p.m. a 5 p.m.

En dicho espacio radial, Gonzalo Núñez está acompañado de los jóvenes panelistas Óscar Paz, Jean Rodríguez, Raúl Jaimes y el argentino Facundo Choque.