La exintegrante de “Esto es guerra”, Tepha Loza, confirmó, en una entrevista para el programa “América hoy”, que convive con su nueva pareja, Mario Neumann.

Estas declaraciones se dieron luego que Korina Rivadeneira, que fue como invitada al magacín, la llamara en vivo para que aclare los rumores sobre haberse mudado con su nueva pareja. Tepha no dudó en confirmar la noticia.

“Sí, (convivo con él). Son temas delicados los que han tocado en su momento, porque creo que no tiene el derecho de sacar cosas privadas de una persona y más aún si tiene una familia de por medio. No sé de dónde sacan que es multimillonario, la gente solamente habla, critica, juzga y señala. Solamente sacan lo que les parece y no pretendo hablar más del tema de lo que ven en mis redes. Lo importante es que estoy tranquila y feliz y lo que hablen los demás no me importa”, aseguró tajante.

“Me encanta, estoy feliz, es lo que siempre he anhelado Korina sabe lo que siempre he querido en mi vida, lamentablemente si no se dieron en otro momento no fue por mí sino por las otras personas Si para ustedes les ha parecido rápido esto yo creo que no hay una norma para el amor y fluyó así de una manera tan linda y sincera”, añadió la modelo.

Tras escuchar sus declaraciones, Korina Rivadeneira aseguró que Tepha Loza merece ser feliz al lado de Mario Neumann, a quien dijo no ha tenido la oportunidad de conocer.

Las críticas sobre su actual relación surgieron debido que hace algunos meses, Tepha Loza terminó su relación con el futbolista Sergio Peña y sus detractores señalaban que había iniciado una relación muy pronto.





