Mes de la Patria: 28 razones para viajar por el Perú

28 razones que nos llenan de orgullo y nos animan a seguir conociendo el Perú:

1. Gastronomía

Gracias a la variedad de insumos y sabores, el Perú fue elegido, por sexto año consecutivo, el mejor destino culinario del mundo, en los World Travel Award 2017, que premia lo más destacado del sector turismo. Aunque el ceviche sea, quizá, el platillo icónico, la gastronomía peruana, basada en el mestizaje, tiene en su recetario manjares de la costa, sierra y selva, como el chupe de camarones, el picante de cuy y la patarashca.



2. Dunas y desiertos

Una de las características de nuestro territorio es su costa desértica. Así, en Piura y Lambayeque encontramos el desierto de Sechura, el más extenso del país con 5 mil km2. El segundo se ubica en Paracas y el tercero es el de Atacama, que inicia en Tacna. Por otro lado, mientras las dunas de Pisco fueron elogiadas por los participantes del rally Dakar 2018 por el difícil reto que supuso atravesarlas, las de la Huacachina congregran a los viajeros que desean practicar deportes menos extremos como el sandboard y el paseo en tubulares.



3. Etnias vivas

De los 55 pueblos indígenas, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. Los Asháninkas están distribuidos en la selva de Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Ayacucho. En la zona andina destaca la tribu Aimara, asentada en seis provincias del departamento de Puno y en distritos rurales de Moquegua y Tacna.



4. Selva

Ocupa más del 60% de la superficie del país, cuenta con 31 ecosistemas, más de 15 mil especies de animales y 25 mil plantas. Allí, descubrirás lugares magníficos como el Complejo Turístico de Quistococha en Iquitos, Kuélap en Chachapoyas, la Laguna Azul en Tarapoto o el Parque Nacional del Manu y la Reserva de Tambopata en Madre de Dios.



5. Volcanes

En el Arco volcánico del Perú, desde Ayacucho hasta Tacna, se han contabilizado más de 400 volcanes. Dieciséis son activos o potencialmente activos. Dentro de los primeros se encuentran el Ampato, Casiri, Chachani, Coropuna, Huaynaputina, Misti, Sara Sara, Ticsani, Tutupaca y Yucamane.



6. Civilizaciones

De acuerdo al Gobierno de China, el Perú es el corazón de las culturas sudamericanas. Y es que Chavín, Nasca, Paracas, Tiahuanaco, entre otras, dejaron un valioso legado agrícola, textil, arquitectónico y científico, por citar algunos. Por su parte, hace más de 5 mil años, Caral, en el Valle de Supe, acogió a la civilización más antigua de América.



7. Carnavales

Febrero es el mes de la jarana. Durante 22 días, el ostentoso carnaval de Juliaca, en Puno, exhibe más de mil danzas. El cajamarquino es el más visitado (50 mil viajeros) tal vez por recomendación de la prestigiosa cadena CNN, que colocó a la ciudad andina en su ranking de los principales destinos turísticos para el 2018. Finalmente, el ayacuchano es el único que conserva, intactos, sus rituales mágicos religiosos.



8. Insumos

Poseemos más de 5 mil variedades de papas y somos el primer país productor y exportador de quinua, lo que genera un ingreso de US$43,9 millones al año. El Perú, también, es el segundo proveedor de palta fresca a nivel mundial. El año pasado, se vendieron 247 mil toneladas, que hicieron un total de US$580.000.



9. Santos

Además de la patrona de las Américas, Indias y Filipinas, el Perú tiene cuatro santos más (aunque los tres últimos nacieron en España). San Martín de Porres se consagró como el primer santo mulato del continente americano, a pesar de que la legislación de la época le impedía ser religioso por su raza. Santo Toribio de Mogrovejo fue el segundo arzobispo de Lima. A San Francisco Solano se le adjudican más de 130 milagros y la imagen de San Juan Macías puede venerarse en el altar principal de la Basílica y Convento de Santo Domingo.



10. Montañas

La Cordillera de los Andes tiene como protagonistas a sus nevados. Además del Huascarán, el más alto del país (6.768 m) y el quinto de América, otras cumbres importantes son Yerupajá, en la Cordillera Huayhuash (6.617 m); Coropuna, en la Cordillera de Ampato (6.405 m); Huandoy, en la Cordillera Blanca de Áncash (6.395 m); y Ausangate, en la Cordillera Vilcanota de Cusco (6.372 m).



11. Patrimonio de la Humanidad

La Unesco identifica los sitios de gran riqueza natural y cultural, cuya pérdida sería invaluable e irreparable. Aquellos inscritos como Patrimonio Mundial se convierten en un hito. Doce de ellos, son peruanos: Machu Picchu, ciudad del Cusco, Parque Nacional de Huascarán, sitio arqueológico de Chavín, Chan Chan, Parque Nacional del Manu, Ciudad Sagrada de Caral, Parque Nacional del Río Abiseo, líneas y geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana, Centro Histórico de Arequipa, Centro Histórico de Lima y el sistema vial andino Qhapaq Ñan.



12. Flora

25 mil tipos de plantas crecen en el territorio peruano. Entre ellas resaltan las orquídeas, que crecen en la costa norte y en los bosques tropicales y nublados. Así, la mayor cantidad está en la región San Martín. Estas flores son bellas, exóticas y caras. Su valor en el mercado internacional puede alcanzar los US$1.500 por unidad. Otra que se distingue es la cantuta, conocida como la flor sagrada de los incas. Fue reproducida en textiles y cerámicas. Su hábitat es la sierra.



13. Fauna

La relación de ejemplares la encabeza el ave nacional, el gallito de las rocas, que es un gran diseminador de semillas, lo que contribuye a la preservación de la selva. En los Andes peruanos, habita el 80% de los camélidos de Sudamérica, como el guanaco, la vicuña, la llama y la alpaca. Como es sabido, esta última es valiosa para la industria textil debido a su fibra. Anualmente, se exportan 4.500 toneladas (US$68.3 millones).



14. Playas

En los 3.080 km del litoral hay 108 playas. Cada una de ellas, posee una característica que la hace especial. Cerro Azul, en Cañete, cuenta con el primer faro solar de América, y Máncora, en Piura, ha sido nominada como el destino de playa líder y el mejor destino de turismo de aventura líder en los World Travel Awards 2018, cuyos resultados se conocerán en setiembre próximo.



15. Fesitividades

El Inti Raymi es, sin duda, la de mayor trascendencia internacional. Este año, 53.760 personas acudieron a la explanada de Sacsayhuamán. Pero la Amazonía no se queda atrás con los festejos de San Juan, que combina el homenaje a San Juan Bautista con el culto al agua, elemento sagrado según las creencias andinas.



16. Textiles

El año pasado, los textiles peruanos se exportaron a 119 mercados. ¿Las ganancias? US$1.271 millones. Según Promperú, nuestras fibras con mayor demanda son la alpaca y el algodón que, en lo que va del 2018, ha producido ingresos por US$135.02 millones. Un dato curioso: el primer telar de cintura para invidentes fue diseñado y elaborado por el huancaíno Oscar Salomé, quien en abril pasado ganó el Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana del Mincetur.



17. Bosques

Las 66.000.000 hectáreas de bosques tropicales peruanos significan una gran fuente de oxígeno para el planeta. Loreto tiene la mayor superficie de bosque amazónico húmedo; Lambayeque; de bosque seco. En la región norteña puedes visitar el Santuario Histórico de Pómac, que protege a la más grande y densa formación de árboles de algarrobo del orbe.



18. Bebidas

Junto a la comida, están las bebidas. La más celebrada: el pisco, cuya producción alcanzó el año pasado los 10 millones de litros. Pero también debemos reconocer a la chicha, que se elabora con hasta diez tipos de maíz. Uno de ellos, es el de jora. El resultado: la chicha de jora o cerveza de los Andes (puede contener hasta 3% de alcohol). Aun hoy, este fermentado mantiene su condición de licor ceremonial. Además, es utilizado en la preparación de platos tradicionales, como el seco de cordero y el adobo arequipeño.



19. Manglares

Nuestros manglares desembocan en los ríos Tumbes, Zarumilla, Piura y Chira. El más extenso se halla en la Reserva Nacional Los Manglares de Tumbes, que habitan animales en peligro de extinción, como el cocodrilo americano. Por su parte, los de San Pedro, uno de los más australes del pacífico americano, nos regala conchas, camarones, cangrejos, arroz y algodón, entre otros cotizados insumos.



20. Héroes

Una de las joyas del Cementerio Presbítero Maestro es la Cripta de los Héroes y sus 234 nichos. Allí descansan los próceres de las distintas batallas de nuestra historia, como la lucha por la independencia y la Guerra con Chile, que convirtió a militares y civiles en héroes y heroínas. Un ejemplo es José Olaya, el pescador que contribuyó con la causa nacional llevando mensajes secretos entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima. Fue descubierto y asesinado en 1823. Otras personalidades a quienes debemos recordar y que no necesitan mayor presentación son el almirante Miguel Grau, el coronel EP Francisco Bolognesi y el capitán FAP José Abelardo Quiñones.



21. Huacas

Son complejos arqueológicos prehispánicos que incluyen templos, fortalezas y cementerios, entre otras edificaciones. La más grande es la Necrópolis de Ancón. En sus 68,41 hectáreas, resguarda 4 mil tumbas de los años 500 d.C. En Miraflores, en cambio, se levanta la huaca Pucllana, que fue poblada entre los años 400 y 700 d.C. En su museo de sitio podrás admirar los textiles, cerámicas y artefactos líticos, entre otros objetos de la cultura Lima.



22. Lagos

La mayoría de los 12.201 lagos y lagunas son de origen glaciar o tectónico y drenan sus aguas para formar diversos ríos. El lago Rimachi, ubicado en Loreto, es el más grande de la selva peruana (75 km de perímetro). Y entre las lagunas más bellas figuran la 69 y la de Llanganuco, en Áncash.



23. Ríos

Nuestras 54 cuencas hidrográficas confluyen en tres grandes vertientes: el río Amazonas, el océano Pacífico y el lago Titicaca. En el primero, desembocan el río Ucayali y el Marañón, que recorre seis regiones. El Zarumilla, Caplina, Tambo, Majes y Santa son algunos de los que terminan en el Pacífico. El Suches, Huancané, Coata, Ilave y Desaguadero, por su parte, lo hacen en el Lago Titicaca.



24. Clima

Esta particularidad se traduce en ventajas. Así, el clima cálido y seco de los valles de Cajamarca y Ayacucho son propicios para la cosecha de lúcuma. Y gracias a las bajas temperaturas de la Corriente de Humboldt, la más fría de América del Sur, abunda la anchoveta, que previene la anemia y es rica en proteínas y vitaminas.



25. Cañones

En varias zonas podemos admirar estos impresionantes accidentes geográficos. En Arequipa está, tal vez, el más turístico: el Colca (4.160 m de profundidad). Allí verás volar al cóndor andino. Uno menos visitado, pero igual de espectacular, es el cañón de Sonche, en Chachapoyas. También vale la pena mencionar el del Pato en Áncash, Infiernillo en la provincia de Huarochirí y la garganta del río Majes en Arequipa.



26. Minerales

De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, nuestro país ocupa el segundo puesto en la lista de productores mundiales de cobre, zinc y plata. En Latinoamérica, en cambio, es el primer productor de oro, zinc y plomo. Las regiones con más minerales son Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios.



27. Ruinas

Además de Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno, contamos con Chan Chan, en Trujillo. La ciudad de abobe más grande de América. O Cahuachi, el centro ceremonial, político y religioso de la cultura Nasca que, para muchos investigadores, marcó la pauta de expansión habitacional en la costa sur.



28. Cerámicas

Las 45 mil piezas de la cultura Mochica (vasijas, huacos retratos y eróticos) que sorprenden a los visitantes del Museo Arqueológico Larco Herrera, de Pueblo libre, no son las únicas de fama internacional. También resalta la obra de la comunidad shipibo konibo, en Ucayali. Esta ha sido plasmada en una moneda de S/1, que ganó el Premio Nexonum 2017 de la Casa Nacional de Moneda de España, como la mejor del mundo.