La Navidad se acabó, pero el invierno en Nueva York sigue siendo atractivo para los viajeros. No solo porque la ciudad se ve hermosa vestida de nieve, sino porque sus precios de alojamiento, restaurantes y otros servicios turísticos bajan considerablemente durante estos meses. Así que para ayudarte a cumplir el sueño de recorrer la Gran Manzana, te paso mis mejores consejos para ahorrar en tu próximo viaje.

Hasta el 12 de febrero puedes obtener descuentos en hoteles y restaurantes. / Julienne Schaer - NYC & Company

1. Viaja en low cost

Volar en una aerolínea low cost es una excelente alternativa para quienes buscan ahorrar. Sobre todo si puedes viajar con poco equipaje, sin elegir el asiento y sin recibir el servicio de comida a bordo. Recuerda que las tarifas más bajas solo permiten llevar un artículo personal que quepa debajo del asiento y viajar en una ubicación que te asigne la aerolínea.

El último mes de diciembre viajé a Nueva York para disfrutar de sus planes invernales. Volé en JetBlue, una aerolínea low cost que conecta Lima con los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y La Guardia (en Nueva Jersey) haciendo, por lo menos, una escala. Opté por la tarifa Blue Basic, que permite viajar solo con una mochila. Así que llevé lo más pesado puesto y empaqué lo demás con la ayuda de unas bolsas al vacío. Keep calm, que se puede viajar barato.

Obtén boletos 2x1 para los musicales y espectáculos de Broadway. / Brittany Petronella - NYC & Company

2. Aprovecha los descuentos de invierno

“Para los visitantes que buscan viajar con un presupuesto ajustado, en enero y febrero se ofrece la oportunidad de obtener mayores ahorros a través del programa NYC Winter Outing, creado para incentivar el flujo turístico en la temporada baja. Por medio de descuentos y oportunidades únicas para disfrutar en la ciudad”, explica NYC & Company, la organización oficial de promoción de la ciudad de Nueva York.

Para ahorrar en tu próximo viaje, toma nota de estas fechas con descuentos: Hasta el 12 de febrero se celebra la NYC Hotel Week, en la que accedes hasta un 23 % de descuento en hoteles. También, la NYC Restaurant Week, con promociones de precio fijo en cientos de restaurantes y la NYC Must-See Week, con 2x1 en los espectáculos de Broadway y ofertas en entradas para atracciones.

La idea es atraer al turismo en temporada baja por medio de ventajosos descuentos. / Walter Wlodarczyk - NYC & Company

3. Movilízate en servicio público

En una ciudad tan grande y congestionada como Nueva York, el trayecto del aeropuerto JFK a Manhattan puede demorar más que un viaje en servicio público o lo mismo, una hora en promedio. El precio de un taxi en esta ruta es de US$ 70, por tarifa plana, más impuestos y propinas.

Por eso, recomiendo usar el transporte público. El primer paso para salir del aeropuerto es tomar el AirTrain, que sale de todas las terminales hacia una estación de metro. Ese tramo cuesta US$ 9. Adicionalmente debes pagar un dólar por la tarjeta. La compra se hace en las máquinas que están a la salida del aeropuerto y aceptan pagos en efectivo (en dólares) o con tarjeta.

Con la MetroCard de 7 días tienes acceso ilimitado a todo el sistema de transporte público. / Tagger Yancey IV - NYC & Company

Para movilizarte por la ciudad compra una MetroCard ilimitada semanal, que brinda acceso ilimitado por 7 días a todas las líneas del metro y autobuses locales. Tiene un precio de US$ 33, más un dólar por la tarjeta nueva (ojo: no puedes usar la misma tarjeta que la del AirTrain). Considérala así te quedes solo por 5 días. El pasaje cuesta US$ 2.75 y en 12 viajes ya cubriste el total invertido. Además, es común equivocarse de línea o perderse y no gastarás más.

4. Baja estas apps antes de viajar

La ciudad de Nueva York es enorme y el sistema de transporte público puede intimidarte o parecer confuso a primera vista. Para evitar complicaciones procura usar la app Google Maps, que te muestra las mejores formas de llegar a donde quieras. Basta con colocar tu ubicación y el lugar al que te diriges, para que te indique la ruta a pie, en bicicleta, en auto o en servicio público.

Reserva un alojamiento con cocina, opta por la comida rápida o los restaurantes de Chinatown. / David La Spina - NYC & Company

También te orienta sobre los atractivos turísticos, hoteles, cafés, restaurantes, supermercados o bancos situados alrededor. Inclusive, recopila opiniones, fotos y recomendaciones de otros viajeros para ayudarte a elegir.

Si buscas reservar mesas en los restaurantes de la ciudad o pedir algo a domicilio usa Opentable, una app que cuenta con más de 8.500 propuestas gastronómicas solo en Manhattan. Puedes filtrar por lugares galardonados, experiencias memorables, tipo de comida y vecindarios.

Si de ahorrar se trata, baja la app Too good to go. Esta aplicación te permite adquirir la comida que no se ha vendido en el día a precios bastante bajos. Encuentras packs sorpresa desde US$ 4. Solo eliges el lugar, haces la reserva y pasas a recoger tu pedido.

El invierno es ideal para visitar museos. Reserva unas 3 horas para recorrer el Museo Americano de Historia Natural​. / Marley White - NYC & Company

5. Ahorra tiempo y dinero con las tarjetas turísticas

Cuando viajas por primera vez, tu lista de atractivos turísticos es infinita y quieres abarcarlo todo. Sin embargo, lo más recomendable es priorizar, armar un plan diario por zonas y hacer un cálculo de gasto. Aquí comparto tres pasos que sigo en cada viaje:

Haz una lista de los lugares que sí o sí quieres conocer. Incluye sitios gratuitos y de pago.

Ubícalos en un mapa para organizar cada día sin perder tiempo en movilizarte. Ten en cuenta que la ciudad de Nueva York tiene 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.

Busca los precios de los lugares de pago para saber cuánto debes invertir. Para ahorrar, te sugiero comprar los pases o tarjetas turísticas que integran varios atractivos.

Con la tarjeta turística New York CityPASS ahorras 40 % en la entrada a 5 atractivos. / Julienne Schaer - NYC & Company

Si quieres visitar los atractivos clásicos opta por la New York CityPASS, una tarjeta turística con la que puedes acceder hasta 5 atractivos pagando casi la mitad (ahorras 40 %). Este pase incluye el mirador del Empire State Building (US$ 74) y el Museo Americano de Historia Natural (US$ 39). Además, puedes elegir entre el mirador del Top of the Rock (US$ 43.5) o el Museo Guggenheim (US$ 25), el viaje en ferry y la visita a la Estatua de la Libertad (US$ 24) o un paseo en el Crucero Circle Line por el sur de Manhattan (US$ 37), así como el Museo Memorial del 11S (US$ 30) o el Museo Intrepid del Mar, Aire y Espacio (US$ 36).

Cómprala por la web. El precio es de US$ 129 por adulto y US$ 109 por niño. Además, ahorras tiempo en las filas que se forman para comprar las entradas de cada lugar.