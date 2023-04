5 / 6

Si quieres conseguir un vuelo económico una gran opción es viajar liviano en caso se pueda. Muchas veces dejamos de lado la cantidad de equipaje y nos percatamos más en el precio del vuelo, por lo que es importante que leas todos los detalles a la hora de comprar. Respecto al precio del equipaje, las aerolíneas no lo mantienen, sino que van cambiando. Además, recuerda que al viajar a Europa, no visitarás solo un destino, sino varios. Te movilizarás en tren o en vuelos ‘low cost’ y si llevas mucho equipaje te saldrá mucho más caro. Ahora, entendemos que por el destino se suele necesitar una maleta de 23 kg, si ese es tu caso te recomendamos comprarla desde el inicio y no a última hora en el aeropuerto pues te saldrás más caro. (Foto: Shutterstock)