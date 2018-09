Cusco: lugares turísticos alternativos que puedes conocer gratis

Cusco es una de las paradas obligadas que todo turista debe hacer en Perú. Si no has tenido la oportunidad de disfrutar de un viaje a la antigua capital inca y recorrer sus mágicas calles o haber visitado sus imponentes complejos arqueológicos, aún no has vivido la máxima experiencia de conocer como se debe tu país.



En tus vacaciones por Cusco no puedes dejar de recorrer importantes atractivos turísticos, como Machu Picchu o la Montaña de Siete Colores. Pero si lo que buscas es disfrutar de una tarde cultural en la ciudad, hay distintos museos que puedes conocer gratis.



Las opciones gratuitas para disfrutar del arte en Cusco son variadas. Tendrás la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de famosos artesanos cusqueños, descubrir más sobre el arte textil peruano contemporáneo o ser parte de un recorrido del proceso del cultivo y cosecha del cacao peruano.

-Museo Taller Hilario Mendivil. Conoce las piezas artísticas elaboradas por la Familia Mendivil, considerados los artesanos más importantes de la ciudad. Su museo taller está ubicado en la Plazoleta San Blas 634, y entre sus más famosas obras se encuentran las esculturas de cuello largo. Puedes visitar el lugar sin costo alguno de lunes a sábado de 9 a.m. a 7:30 p.m.

-Choco Museo. Descubre el proceso del cultivo y cosecha del cacao peruano en este museo dedicado al chocolate. Está ubicado en el segundo piso de Calle Garcilaso 210, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco. El ingreso es gratuito y puedes visitarlo de lunes a domingo de 9 a.m a 7 p.m.

-Museo Máximo Laura. Ubicado en Santa Catalina Ancha 304, a una cuadra de la Plaza de Armas de Cusco, este museo alberga la colección privada de tapices del premiado artista peruano Máximo Laura. Sin duda, una visita perfecta para conocer más sobre el arte textil peruano contemporáneo. El ingreso al museo es gratuito y puedes recorrerlo de lunes a domingo de 8 a.m a 9 p.m.

-Casa de la Cultura Cusco. Situada en la antigua Casona de San Bernardo, en Calle San Bernardo s/n, se trata de un espacio dedicado a distintas actividades culturales y artísticas. Estas pueden ser visitadas de forma gratuita. La programación varía mes a mes.