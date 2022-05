Star Wars es una famosa saga que a lo largo de los años ha sumado fanáticos de todas las generaciones. Este miércoles 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Es por ello que en esta nota, te mostramos los diversos parques temáticos y tiendas dedicadas a la película galáctica.

El parque temático “Star Wars: Galaxy’s Edge” se inauguró en el 2019 y está ubicado en Disney World en Orlando, Florida. Los fieles fanáticos podrán conocer dos atracciones como el Millennium Falcon: Smugglers Run y Star Wars: Rise of the Resistance.

En la primera atracción, tanto niños como adultos conocerán y pilotearán el famoso Halcón Milenario, nave de Han Solo construida a escala real y mide más de 30 metros (100 pies) de largo. Por otro lado, también está la segunda atracción, la cual sitúa a los visitantes en medio de una batalla climática entre la Primera Orden y la Resistencia. Cabe resaltar que el espacio cuenta con más de 5,6 hectáreas y posee tres áreas diferentes como la Resistencia, la Primera Orden y la Villa.

Asimismo, no solo está el “Star Wars: Galaxy’s Edge” donde los visitantes podrán construir sus propios androides y agarrar los sables de luces, sino conocer el “Galactic Starcruiser”, hotel de alta gama ubicado también en Walt Disney World de Florida (EE.UU.). El precio va entre US$ 4,800 y US$ 6,000 las dos noches, espacio donde las personas se acomodarán en un camarote estándar y estarán a bordo del crucero interestelar Halcyon.

El famoso parque no solo traslada a los fanáticos al espacio o al planeta Batuu, sino que también podrán adquirir prendas y accesorios en la tienda Black Spire Outfitters. “Encontrarás una selección ecléctica de prendas funcionales y modernas para todas las ocasiones y planetas”, se indica en la pagina ofician de Walt Disney.