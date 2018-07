Fiestas Patrias: concoce cinco atractivos históricos dentro Lima

Estas Fiestas Patrias, algunos no podrán gozar del feriado largo. Sin embargo, esa no es excusa para no darse un respiro y disfrutar de buenos momentos en familia.

Sin la necesidad de salir de Lima, podemos encontrar lugares históricos y turísticos que visitar. Por ejemplo, el Panteón de los Próceres, ubicado en el Parque Universitario, que alberga 41 efigies y 24 restos de mártires y próceres de la independencia del Perú.

Luis Guillermo Sicheri, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Norbert Wiener, comparte cinco opciones para escapar de la rutina en Fiestas Patrias. Toma nota.