Huacachina: 5 motivos para visitar este destino de moda

Los encantos de la laguna Huacachina, ubicada a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, no dejan de conquistar a turistas de todo el mundo. Con motivo del video promocional de los nuevos iPhone de Apple, enumeramos algunas de las razones por las que no puedes dejar de visitar este increíble destino peruano:

- Se encuentra a pocas horas de Lima. Ubicada en medio del desierto de la región Ica, llegar a la laguna Huacachina, te tomará un promedio de cinco horas desde la capital.



Parte de Lima en bus con destino a Ica. Encontrarás pasajes desde S/20 en la página redbus.pe. Luego, deberás tomar un taxi hasta este oasis, el cual no te saldrá más de S/7.



- Es ideal para practicar deportes de aventura. La dosis de adrenalina es clave en tu viaje hacia la Huacachina. En este destino podrás realizar sandboard o pasear en carros tubulares a través de la dunas (desde S/75). Una experiencia única y que puedes vivir en el Perú.



Si buscas una actividad más relajante, el paseo por su laguna de aguas verdes no puede faltar en tu itinerario de viaje. Se dice que estas aguas cuentan con propiedades curativas.



- Es un atractivo turístico económico y que puedes recorrer en un solo día. A diferencia de otros encantos del Perú, visitar la Huacachina no es nada caro. Si vas en pareja, con un presupuesto de S/250, no tendrás que complicarte con los pasajes, comida o alojamiento. Recuerda que todo depende de la temporada.



Por ejemplo, si quieres hacer un full day, en la página Y tú qué planes, encontrarás ofertas desde S/108, que no solo incluyen paseos en la Huacachina, sino también degustación de vinos y piscos, así como los traslados desde Lima.

- Conocerás su fama internacional. Este oasis no solo ha sido noticia por aparecer en el video promocional de Apple. El año pasado, fue elegido por la publicación The Telegraph, como uno de los 21 destinos más impresionantes del mundo. Fue el único de la lista en América Latina.



- Obtendrás las mejores fotografías. No necesitas un celular último modelo o la mejor cámara fotográfica para tener una impresionante imagen de este atractivo. Cada rincón es propicio para una postal de ensueño, sobre todo si el clima está de tu lado.