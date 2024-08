Según el expediente, al cual tuvo acceso El Comercio, Arriola Tueros ordenó en octubre del 2021- es decir, a solo dos meses de haber asumido el cargo-que personal de su despacho congresal entregue donativos de alimentos e implementos de cocina a favor de las ollas comunes, vasos de leche o lugares de extrema pobreza de Ate Vitarte, donde él había sido funcionario edilicio.

En una reunión realizada en la oficina del entonces acciopopulista, en la cuadra 3 del Jr. Huallaga, en el Centro de Lima, el parlamentario amenazó a sus trabajadores indicando “que quien no estaba de acuerdo en realizar la entrega de donaciones perdería su trabajo”.

“El congresista cada mes nos convocaba a reuniones a su despacho y nos indicaba que tenía una serie de actividades sociales que cumplir y requería del apoyo de todos [...] Además, indicaba que quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo, indicaba que había muchas personas en cola para trabajar y que era un privilegio estar en ese despacho”, refirió Carmelo Zaire Rojas, exasesor principal de Arriola, ante el Ministerio Público.

Arriola- de acuerdo con la denuncia constitucional- “habría elaborado un cuadro de donaciones” que fue remitido a todos los trabajadores de su oficina, a través de Yolanda Cuya Llajaruna y de Shyrleys Mendoza Gonzales, auxiliares. Esta última realizó la entrega de las bolsas de lentejas, frejol, alverja partida, y la compra de cucharones y trinches.

El parlamentario, incluso, dispuso que sus asesores realicen la compra de víveres por S/150 de la tarjeta que el Congreso les entregó por concepto de canasta navideña.

“En Navidad nos dieron una tarjeta como canasta, y de ahí también nos solicitó Yolanda Cuya, que por encargo del señor Arriola Tueros, debía sacarse víveres de dicha tarjeta y entregarse”, manifestó Mendoza Gonzales ante la Fiscalía de la Nación en noviembre último.

Nombre y apellido Cargo en el momento del descuento Recorte de sueldo Fernando Portal Obregón Auxiliar despacho congresal S/5.786 Mario Henry García Quispe Técnico despacho congresal S/1.470 Carlos Franco Valenzuela Abanto Técnico despacho congresal S/19,383 Carmelo Henry Zaira Rojas Asesor principal S/26.072 Óscar Daniel Terán Chinguel Asistente despacho congresal S/15.057 Yolanda Isabel Cuya Llajaruna Coordinadora despacho congresal S/15.442 Pedro Guillermo Rosario Tueros Asesor principal despacho congresal S/2.340 Edith Leninna Cuya Llajaruna Asesora II en Comisión Investigadora a Essalud por compras en COVID-19 S/2,340 Natalia María Alzamora Tueros Auxiliar en la bancada de Acción Popular S/10,340 Carlos Quispe Baldovino Asesor II despacho congresal S/4,520 Total S/102,750





El 15% de todos los bonos

En diciembre de ese año, Arriola -según la investigación fiscal- convocó nuevamente a los trabajadores de su despacho congresal y les informó que ya no entregarían víveres ni utensilios de cocina, sino que todo se daría en efectivo. Para ello, estableció que cada auxiliar, técnico y asesor debía dar el 10% de su sueldo y el 15% de las bonificaciones extraordinarias que el Parlamento otorgue.

Y, además, el congresista ordenó que Cuya Llajaruna recolecte el dinero que debía ser entregado.

En su declaración ante el Ministerio Público, Cuya Llajaruna indicó que, durante la cita, Arriola justificó el recorte de sueldos señalando que “quería hacer donaciones más grandes o de mayor envergadura”. Agregó que, sin consultarle, le dio la tarea de reunir las “donaciones”.

Este testimonio coincidió con el de otros trabajadores, como Mendoza Gonzales, quien relató que, en enero del 2022, Cuya, “por encargo de Arriola”, le solicitó que entregue el 15% del bono de S/10.000 que recibió el mes anterior.

Carlos Quispe Baldovino, quien fue asesor II del congresista, contó que a mediados de diciembre la referida auxiliar le pidió una captura del depósito de su remuneración mensual, con el objetivo de calcular el 10% que debía entregar. Este le envió dos imágenes, una por los S/5.082 de su sueldo, y otra por los S/1.610 por concepto de refrigerio.

Cuya, en un mensaje, le contó a Quispe que Arriola piensa que recibe más dinero de salario.

Por ello, el asesor II se comprometió a enviar su boleta de pago una vez que lo recibiera. Ese mes, le correspondió dar S/669,27. Es decir, se le descontó también parte del dinero que recibía por sus almuerzos.

“Estás pasando piola”

En julio del 2022, al finalizar una reunión de la bancada de Acción Popular, Arriola, quien era el vocero de ese grupo, se acercó a la auxiliar Natalia Alzamora Miranda, a quien conminó a que le entregue parte de su sueldo. “Oye, tú estás pasando piola, porque a mí todos me apoyan con la labor social, Yolanda te va a llamar”, le dijo, según declaró la trabajadora ante el Ministerio Público.

Al día siguiente, Cuya Llajaruna llamó a Alzamora, a través de WhatsApp, para solicitarle, “por disposición de Arriola”, que entregue 10 sacos de arroz y 10 cajas de aceite.

En setiembre de ese año, Alzamora recibió otra llamada de la auxiliar de la oficina del congresista, donde le indicó textualmente que Arriola “está molesto, porque no tienen que estar llamándote a cada rato, si tú ya sabes que tienes que apoyar”. Tras ello, ella le respondió que “ok” e hizo la transferencia del dinero solicitado.

“Yo sentí colera, pero también miedo, sentí que era una presión, una coacción, ya que el congresista conocía la necesidad que tenía mi persona de continuar laborando en el Congreso, ya que a mi esposo lo operarían en diciembre del 2022 y necesitaba para dicha operación el seguro que el Congreso había contratado para los trabajadores”, manifestó.

A Alzamora Miranda, le recortaron, al menos, S/10.340 de su salario, según la pesquisa de la fiscalía. A Cuya Llajaruna, quien reunía los fondos de los demás trabajadores, le descontaron S/15.442. Y Arriola continuó con los recortes, incluso, cuando ella estuvo de licencia por maternidad entre setiembre y noviembre del 2022.

“Quiero indicar que en el mes de setiembre del 2022 tome licencia por mi embarazo, durante tres meses, período en el que el aporte que todos entregábamos de manera mensual, incluyéndome, fue entregado a Henry Zafra Rojas”, expresó.

La Fiscalía de la Nación, además, da cuenta que el congresista Arriola habría obligado a los trabajadores de su oficina a llenar y firmar una declaración jurada de donación voluntaria y también un acta de recepción económica para la compra de bienes para donación.

El Ministerio Público también detalla las actividades del parlamentario, entre octubre de 2021 y marzo de 2023, a través de las cuales entregó víveres y cocinas financiadas con el dinero de sus trabajadores.

Mecanismos de obstaculización

Arriola- según la denuncia constitucional- una vez que tomó conocimiento de la investigación fiscal y de la Comisión de Ética del Congreso en su contra, “requirió al personal de su despacho y extrabajadores que nieguen la imputación” en su contra. Asimismo, habría enviado a sus abogados a que preparen a los testigos “a efectos de direccionar sus declaraciones”.

Cuya Llajaruna, en una declaración ante el Ministerio de diciembre pasado, reconoció que en su testimonio anterior “no dije la verdad, toda vez que tuve presiones por parte de la defensa del congresista Arriola, quien me indicó como es que yo debía declarar”.

La extrabajadora congresal detalló que el abogado del parlamentario le pidió que no acepte la imputación contra su cliente, “porque iba a agrandar el problema”.

“Esas indicaciones fueron para todos los trabajadores, a todos nos orientaron cómo es que debíamos responder, me refirieron que no dé detalles de lo que no me pregunten, me refirieron que si me preguntaban algo debía negarlo y que no mencione para nada al congresista Arriola Tueros”, indicó la exfuncionaria, quien fue incluida en la investigación como cómplice de concusión.

Rechaza denuncia del Ministerio Público

En comunicación con El Comercio, Arriola rechazó las imputaciones de la Fiscalía de la Nación y remarcó que su accionar “se ha circunscrito en apoyar a la gente de pobreza y pobreza extrema con alimentos, ollas, cocinas, arena y cemento, entre otros”. “En ningún momento, a diferencia de otros casos, ha habido un usufructo personal”, agregó.

El congresista de Podemos Perú refirió que el Ministerio Público deberá corroborar con pruebas su acusación.

“Hubo dos personas que inicialmente dieron una versión y después cambiaron y contra esas dos personas estoy tomando acciones de índole judicial. No hay ninguna prueba en mi contra, tengo 67 años, no voy a estar con este tipo de jugarretas. Nunca he tenido problemas en mis 50 años de servicio [público]”, acotó.

Más información

A fines de marzo de 2023, durante un allanamiento a las oficinas y viviendas de los congresistas investigados por el Caso Los Niños, el Ministerio Público encontró US$71.950 y S/33.570 en la casa de Arriola, entonces portavoz de Acción Popular.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Comercio, el dinero se encontró debajo del colchón de la cama del legislador en su inmueble del distrito de La Molina.

El parlamentario señaló que el día de la intervención declaró “voluntariamente” la existencia de dinero en soles y dólares en efectivo. Dijo que el monto en soles era el saldo de sus abonos con respecto a su sueldo desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023.

Arriola también está implicado en el Caso ‘Los Niños’. En marzo del 2023, “Cuarto Poder” reveló que Arriola registra llamadas telefónicas con Auner Vásquez, exfuncionario de Pedro Castillo, investigado por el Caso ‘Gabinete en la sombra’.