En imágenes que revisó este Diario, se ven los fajos de los billetes en soles y dólares incautados a Arriola en su domicilio ubicado en el distrito de La Molina. La diligencia en su hogar fue parte del allanamiento de las oficinas y viviendas de 17 congresistas y dos exministros investigados por la trama de ‘Los Niños’, en la que también está implicado el expresidente Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, el parlamentario señaló que el día de la intervención declaró “voluntariamente” la existencia de dinero en soles y dólares en efectivo. Además, dijo que el monto en soles era el saldo de sus abonos con respecto a su sueldo desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. Agregó que no acostumbra a tener dinero ahorrado en el banco, pues ha tenido malas experiencias por un robo anterior a la salida de una entidad bancaria.

Posteriormente, “Cuarto Poder” reveló que Arriola registra llamadas telefónicas con Auner Vásquez, exfuncionario de Pedro Castillo, investigado por el Caso ‘Gabinete en la sombra’.

Antes de llegar al Congreso, Arriola - de 66 años - se desempeñó como subgerente de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social de la Municipalidad de Ate desde el 2011. La última vez que ostentó dicho cargo fue durante la gestión del accionpopulista Edde Cuellar. Así lo consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones para postular al Congreso en 2021.

El actual vocero de AP no registra ningún grado académico; sin embargo, en su perfil de Facebook se presenta como especialista en gestión pública.

Durante su campaña al Poder Legislativo fue objeto de una serie de denuncias. En marzo de 2021, ciudadanos denunciaron que el ahora parlamentario condicionaba el apoyo a los comedores populares a cambio de respaldo a su candidatura. Arriola restó importancia a las acusaciones y dijo que pretendían “bajarle la llanta a su candidatura”.

Asimismo, también fue puesto en la mira de la Contraloría General de la República por participar en actividades oficiales del municipio, pese estar restringido por ser postulante al Congreso. Según informó el portal “Sudaca”, el 5 de marzo de 2021, el Jurado Especial Electoral ordenó al candidato abstenerse de seguir transgrediendo las normas de neutralidad.

Asimismo, El Comercio pudo verificar que José Arriola cuenta con múltiples procesos judiciales. Este Diario buscó recoger su versión; sin embargo, el parlamentario respondió que no daría entrevistas a este medio de comunicación.

Además, en una entrevista que el entonces candidato dio a El Comercio en enero del 2021, señaló que antes de la campaña electoral de ese año nunca perteneció a un partido político hasta julio de 2019, que se animó a militar en Acción Popular. “Cuando me entrevistaron en Canal N me dijeron que yo era un desconocido en política. Bueno, pero los conocidos han dejado una muy mala imagen de los poderes del Estado, como el Congreso”, dijo también.

Además, confesó que pese a que iba con el número 1 por Lima, nunca se había reunido con Yohny Lescano, entonces candidato a la Presidencia por el partido de la lampa. También aseveró que no se sentía representado por los entonces legisladores de su agrupación. “Qué me voy a sentir representado por la actuación de esos 18 personajes; que han sido personalistas. Ellos no han coordinado con el partido, han actuado por su cuenta. Son 18 acciopopulistas que votaron a favor de la vacancia, con [Manuel] Merino a la cabeza”, manifestó.

En febrero de 2021, en un debate organizado por El Comercio, Arriola afirmó que hay personas que “nacen con alteraciones hormonales”. Dicha declaración la hizo cuando se refería a la homosexualidad.

No obstante, especialistas consultados por este Diario, desmintieron sus afirmaciones. Por ejemplo, Johnny Davila Sandoval, estudiante de doctorado en Biología del Desarrollo en Clark University, explicó que “no hay evidencia fuerte para decir que efectivamente un desbalance a nivel hormonal causa que la orientación sexual sea distinta. No se puede afirmar eso y todavía no hay evidencia suficiente para afirmar algo así”. En tanto, Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex, recordó que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de “patologías”.

Visitas y votaciones

Finalmente, Arriola llegó al Parlamento con una votación de 34,982. Durante su gestión ha mantenido un perfil bajo y una postura crítica sobre sus colegas sindicados como ‘Los Niños’. Ello pese a que formó parte del grupo de congresistas de AP que visitaron Palacio durante la gestión de Pedro Castillo.

Por ejemplo, el 7 de setiembre del 2021 participó en un reunión de más de tres horas con el golpista exmandatario. Acudió junto a Juan Carlos Mori, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López –señalados también a la interna como parte de ‘Los Niños– y Carlos Zeballos (quien antes pertenecía a AP, pero ahora integra las filas de Podemos Perú). Además, estuvieron Silvia Monteza, Edwin Martínez, Luis Aragón, Marleny Portero y Wilson Soto.

El 3 de agosto de ese año, se reunió con el entonces primer ministro Guido Bellido junto a sus colegas Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Hilda Portero, Karol Paredes y Carlos Alva.

El 14 de setiembre de 2021 estuvo presente en una reunión con Auner Vásquez, investigado por el Caso ‘Gabinete en la sombra’. Aquella vez también participaron Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero, Elvis Vergara y Wilson Soto.

Así votó Arriola en temas claves:

Mociones de vacancia

Primera moción 6 de diciembre 2021 En contra de que se admita a debate Segunda moción 28 de marzo 2022 Abstención Tercera moción 7 de diciembre 2022 A favor

Censuras

Carlos Gallardo (Educación) Abstención Betssy Chávez (Trabajo) A favor Hernán Condori (Salud) A favor Dimitri Senmache A favor Geiner Alvarado A favor

Interpelaciones

Juan Silva (Transportes) En contra Aníbal Torres (Primer ministro) A favor Alfonso Chávarry (Interior) A favor Carlos Palacios (Energía y Minas) A favor Ángel Yldefonso (Justicia) A favor Hernán Condori (Salud) A favor

Además, Arriola votó a favor de otorgarle la confianza a tres gabinetes ministeriales de la gestión de Castillo Terrones: Guido Bellido , Mirtha Vásquez y Aníbal Torres.





Piden que deje vocería de AP

La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) pidió a su colega de bancada José Arriola –involucrado en el Caso ‘Los Niños’- dar un paso al costado en la vocería de dicho grupo parlamentario mientras duren las investigaciones.

En declaraciones a los periodistas, indicó que también ha enviado un oficio a Arriola Tueros solicitando una reunión urgente para este lunes 27 de marzo, a fin de analizar el tema.

“En lo que corresponde a mi persona estoy mandando un oficio al vocero para pedir una reunión urgente el día de hoy para ver este tema. Creo que lo que corresponde, mientras duran las investigaciones, el congresista Arriola –que es el vocero- dé un paso al costado”, expresó.

“Nosotros estamos realmente sorprendidos y molestos con este tema. Evidentemente afecta a la bancada y al partido”, agregó Alva Prieto.

Del mismo modo, la expresidenta del Congreso también indicó que mientras duren las investigaciones por el Caso ‘Los Niños’ se debería suspender la militancia de todos los congresistas implicados.

Además… Aprueban investigación de oficio La Comisión de Ética del Congreso aprobó la tarde de este lunes 27 de marzo por unanimidad iniciar una investigación de oficio contra los 18 legisladores que son investigados preliminarmente por el Caso 'Los Niños' por la fiscalía. Ello luego de que la presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), solicitara la ampliación de agenda para evaluar la propuesta.

Horas antes, Paredes dijo, en conferencia de prensa, que de aprobarse su iniciativa respecto a los legisladores, cuyas viviendas fueron allanadas por el Ministerio Público el último viernes 24 de marzo, se estará pasando al proceso de indagación.

Paredes también había anunciado que su grupo abriría de oficio una investigación contra José Arriola. “Vamos a tomar de oficio el caso y, además, estamos solicitando la información a la Fiscalía, como corresponde. El caso del señor (José) Arriola lo vamos a tomar de oficio”, dijo a Canal N.