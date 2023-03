LEE TAMBIÉN | Piden a Comisión de Fiscalización que investigue presunto financiamiento en campaña de Dina Boluarte

Como se recuerda, Pedro Castillo ganó dicha elección por un estrecho margen de casi 45 mil votos sobre su rival Keiko Fujimori. Debido a los pedidos de nulidad de actas de votación y otros recursos presentados por los equipos de ambos candidatos, la batalla por llegar a la Casa de Pizarro se extendió hasta julio de ese año, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como ganador al postulante de Perú Libre.

Shimabukuro invirtió S/. 5434 para la impugnación de trece actas a pedido de la hoy presidenta de la República. Por cada uno de estos recursos pagó al Banco de la Nación la suma de S/. 418, que era el costo de dicho trámite en 2021 (9,5% de 1 UIT, que en ese entonces era S/.4400). Del depósito se hizo cargo la profesora Maritza Sánchez, quien se desempeñó como asistenta de Boluarte en la campaña electoral.

Según pudo verificar este Diario, en las constancias del depósito de dicho dinero emitidos por el Banco de la Nación, se observa número de DNI de la jefa de Estado. Sánchez apuntó los detalles en un papel que llevó consigo a la entidad bancaria para realizar la transacción con celeridad. En la anotación, figuran el monto, el concepto a pagar y el número de documento de identidad de Boluarte.

Luego de realizar el depósito, Sánchez rindió cuentas tanto a Shimabukuro, como a Boluarte. Así lo demuestran conversaciones analizadas por El Comercio. “Yo le rendía cuentas a Henry y a Dina con miras a la rendición de cuentas, pese a que esto no era gasto de campaña, me pareció importante. Esto demuestra que Boluarte le pedía plata a Henry para todo”, declaró la profesora.

(Chats de WhatsApp)

(Chats de WhatsApp)

Además de confirmarle a Boluarte el pago para las impugnaciones, Sánchez le dice por WhatsApp a la ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que ya dejó los recibos en la avenida Bolivia (Cercado de Lima). Según la maestra, se refería a las instalaciones del Instituto Virginia Henderson, cuya propietaria es de Grika Asayag, la ex asesora de la actual jefa de Estado, que dejó el cargo en medio de acusaciones y una investigación fiscal por el presunto delito de tráfico de influencias.

Sánchez detalló a El Comerio que, una vez culminada la campaña electoral, Boluarte “se instaló en dicha casa de estudios para dirigir la impugnación de las actas y a los abogados”.

La docente contó que entre las personas que frecuentaron el lugar para reunirse con Castillo y Boluarte están Aníbal Torres - entonces asesor legal de Perú Libre; Auner Vásquez, Ever Vitón y Salatiel Marrufo. Este último no logró su objetivo, debido a que la hoy jefa de Estado no lo autorizó.

Instituto de Grika Asayag.





Además, estuvo presente Betssy Chávez, así lo demuestra una foto en la que posa al lado de Grika Asayag. Actualmente, Chávez Chino es investigada por el golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. La ex jefa de Gabinete tuvo duros comentarios contra la ahora mandataria Dina Boluarte.

Instituto de Grika Asayag.

Shimabukuro da su versión

El sábado, en diálogo con “Epicentro TV”, Henry Shimabukuro aseguró que corrió con los gastos en pasajes, estadías, comidas y demás conceptos durante la campaña de Boluarte.

“Casi todos los gastos los he cubierto yo”, aseguró en alusión a viajes al interior del país como a Arequipa, Cusco, Apurímac, Junín, Huancayo, Cusco y en zonas cercanas a Lima como Huaral, Casma, Chimbote.

Shimabukuro dijo que todos los pagos se hicieron a través de la empresa Kuroshima, Ingeniería y Construcciones, tanto en lugares que emitían boletas y facturas, así como en lugares precarios en los que pagaba en efectivo, ya sea personalmente o a través de Maritza Sánchez.

“Ella lo sabe (¿Daba cuenta directamente a Dina Boluarte de los pagos?) Por supuesto, y siempre me agradecía por el apoyo”, aseveró.

Shimabukuro recordó que, en el recorrido por Arequipa, costeó todos los pasajes, traslados y estadías de Dina Bolaurte y su equipo de campaña.

“Sus pasajes, de todos, de otras personas más que eran el grupo de campaña, yo hice la reserva del hotel, yo pagué la estadía, la alimentación. Ese día que llegamos a Arequipa, al día siguiente era el cumpleaños de la doctora Dina. Al día siguiente fui con una camioneta de Seguridad del Estado, con un oficial, a recoger la torta para cantarle su ‘happy birthday’ por su cumpleaños y estuvimos todos ahí celebrando”, detalló al recordar el viaje por el debate entre Castillo y Keiko Fujimori.

En su relato, el investigado indicó que no registró sus aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) porque todo lo hizo “de buena fe, de buena voluntad” y porque contaba con que el registro de los aportes los habría tenido que hacer el equipo de Perú Libre, incluyendo la compra de cientos de polos estampados, banderolas, lápices y demás insumos.

Shimabukuro asegura que con un barrido a los gastos hechos a través de su empresa, Kuroshima, se podrá corroborar todo lo que ha dicho, y dijo que las evidencias de estos pagos, así como conversaciones y demás registros ya fueron entregados al Ministerio Público durante el allanamiento a sus inmuebles.

En la misma entrevista a Epicentro TV, también negó ser un “infiltrado” de Pedro Castillo, tal y como ha señalado la presidenta Boluarte para tratar de desvincularse de él y de Sánchez.

Según explicó, primero se presentó ante el Club Apurímac donde fue recibido por Maritza Sánchez y tras ofrecer su apoyo, pasó a integrar el equipo de campaña de Dina Boluarte antes de tener algún tipo de vínculo con Pedro Castillo.

Previamente, El Comercio había cuenta sobre una serie de conversaciones vía WhatsApp entre Dina Boluarte y la profesora Maritza Sánchez que revelan que ambas continuaron coordinando actividades hasta julio de ese año, cuando la ahora jefa de Estado ya era virtual vicepresidenta de la República.

Estos chats contradicen la versión que dio la mandataria el último martes sobre este caso, cuando afirmó que Sánchez y el empresario Henry Shimabukuro, ex asesor de Pedro Castillo investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’, habían sido retirados de su equipo de campaña porque “siempre” supo “que no eran personas idóneas”.

Este viernes, la presidenta de la República volvió a negar su cercanía con Sánchez durante el período electoral al señalar que la maestra solo era parte del “grupo de personas” con las que caminaba cuando era candidata. “Ahí estaba ella seguramente. Algo habíamos conversado porque ella estaba ahí”, aseveró.

Asimismo, la jefa de Estado admitió las conversaciones por WhatsApp con su ex asistenta, pero negó que el contenido esté cargado de ilicitud. “Si hay WhatsApps o audios que ella soltó, ninguno está cargado de ilicitud. Todo ha sido de manera franca y sincera para seguramente inaugurar las bases, los comités ciudadanos que nosotros hemos inaugurado hasta por Zoom a nivel nacional”, manifestó.