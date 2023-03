La presidenta Dina Boluarte volvió a negar que haya algún indicio de delito en las conversaciones de WhatsApp y audios que se han difundido en los últimos días entre ella y Maritza Sánchez, una docente del entorno de Pedro Castillo con quien hizo coordinaciones durante la campaña de las elecciones generales del 2021.

Así respondió este viernes 24 de marzo desde Trujillo cuando se le consultó sobre las conversaciones por WhatsApp que difundió El Comercio en las cuales se ve que le pide a Maritza Sánchez una agenda.

“En la campaña en la que prácticamente me he centralizado en Lima, yo no tuve agenda. La señora, que fue enviada por el que está preso en la Diroes, el señor Castillo, vino según sus propias palabras que se ‘ponía a mi disposición’”, manifestó.

Dina Boluarte sobre conversaciones de WhatsApp

“Pero las coordinaciones en su mayoría las hacía con Pedro Castillo. Algunos encargos con el grupo de personas que caminaba y ahí estaba ella seguramente. Algo habíamos conversado porque ella estaba ahí”, agregó.

Dina Boluarte reiteró que no hubo alguna irregularidad en la segunda vuelta y en la campaña que realizó, a pesar de que Maritza Sánchez ha dicho que ella recibió aportes económicos y pasajes por parte de Henry Shimabukuro, quien está implicado en el caso del “gabinete en las sombras” de Pedro Castillo.

“Si hay WhatsApps o audios que ella soltó, ninguno está cargado de ilicitud. Todo ha sido de manera franca y sincera para seguramente inaugurar las bases, los comités ciudadanos que nosotros hemos inaugurado hasta por Zoom a nivel nacional”, manifestó la jefa de Estado.

Boluarte exhortó, en esa línea que Maritza Sánchez sea quien pruebe que hubo actos ilícitos durante la campaña porque, por su lado, “todo el trabajo que se coordinó ha sido de manera sincera y clara”.