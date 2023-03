El congresista Edgard Reymundo, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, solicitó a la Comisión de Fiscalización que inicie una investigación sobre el presunto financiamiento ilícito que se habría realizado a favor de Dina Boluarte durante la campaña de las elecciones generales del 2021.

A través de un oficio remitido al despacho de Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, el parlamentario menciona que hay información periodística que apunta a presuntos pagos a favor de la campaña de Dina Bolaurte como vicepresidenta de la plancha de Pedro Castillo en la segunda vuelta.

Específicamente, señala que habrían hechos pagos ilícitos Henry Shimabukuro, uno de los “asesores en la sombra” de Pedro Castillo, así como otros empresarios.

Reymundo asevera que la “coordinación de pagos de pasajes y alojamientos en provincias estarían evidenciados en audios y conversaciones de WhatsApp que ha difundido” medios de comunicación como ‘El foco’.

“Considerando que esta denuncia es grave por la investidura que representa la Presidencia de la República, solicito se inicie indagación sobre los hechos denunciados”, exhorta, lo que incluye citar a las personas involucradas en estos hechos.

Ante la difusión de estos hechos, incluyendo audios de conversaciones entre Dina Bolaurte y Maritza Sánchez (docente cercana a Pedro Castillo), la presidenta señaló que tanto Sánchez como Shimabukuro fueron enviados por Castillo.

“Podrán salir seguramente más audios porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo ‘por encargo del profesor Castillo, vengo a ponerme a su disposición’. Y la agenda que supuestamente anda diciendo que es mía, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesora, no tuve secretarias, no tuve asistentes”, garantizó la jefa de Estado en una conferencia de prensa este jueves.