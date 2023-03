Un chat de WhatsApp de junio del 2021 al que tuvo acceso El Comercio muestra que la actual presidenta y por entonces virtual vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, le pidió a su ex asistenta, la profesora Maritza Sánchez, llevar “ordenado” el cuaderno que era utilizado como agenda de las actividades de la campaña electoral de ese año. Ello luego de que la mandataria negara este jueves la existencia de tal libreta.

“Podrán salir seguramente más audios porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo ‘por encargo del profesor Castillo, vengo a ponerme a su disposición’. Y la agenda que supuestamente anda diciendo que es mía, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesora, no tuve secretarias, no tuve asistentes”, garantizó la jefa de Estado en una conferencia de prensa este jueves.

No obstante, la conversación - que data del 17 de junio (días después de la segunda vuelta, cuando Boluarte ya era la virtual vicepresidenta electa del Perú) - contradice esa versión.

“Maritza, por favor, hay que tener ordenada toda la documentación que fue entregada en campaña, el lunes me alcanzas. También la agendita”, se lee en el mensaje.

(Mensajes de WhatsApp entre Boluarte y Sánchez)

Este jueves 23 de marzo, la jefa del Estado también respondió sobre la difusión de un audio en el que se le escucha coordinar sobre gastos de campaña con Maritza Sánchez, su exasistente, y aseguró que fueron conversaciones “lícitas” tras reiterar que ella no recibió dinero durante su recorrido por Lima antes de la segunda vuelta que ganó Perú Libre.

“Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella. Yo caminé toda la campaña aquí en Lima de manera tranquila y la señora que está soltando los audios seguro seguirá soltando más audios”, comentó ante una pregunta, en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

“Todos los audios que pudiera ir soltando la señora es de una coordinación lícita para poder avanzar el tema de la campaña. Dina Boluarte no tenía financista. Si en algún momento viajamos a dos regiones, al norte y al sur, fueron por invitaciones expresas. Dina no tenía ni para los pasajes”, agregó.

El domingo, Sánchez Perales, cercana al destituido exmandatario Pedro Castillo Terrones, afirmó a “Cuarto Poder” que el empresario Henry Shimabukuro - investigado por el caso “Gabinete en la sombra” - cubrió los gastos de la presidenta Dina Boluarte durante la campaña electoral del 2021.

En ese entonces, Boluarte integraba la fórmula presidencial de Castillo como candidata a la Vicepresidencia de la República. Según Sánchez, el vínculo entre la ahora jefa del Estado y Shimabukuro se habría iniciado a fines de abril del 2021, en la segunda vuelta electoral, con una visita del empresario al Club Apurímac.

En la reunión, el hoy investigado exasesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le habría expresado a Boluarte su “deseo de apoyar” en la campaña presidencial. Tras el encuentro, Shimabukuro habría empezado a cubrir todos los gastos logísticos de la entonces postulante a la vicepresidencia por un valor aproximado de 800 mil soles, según Maritza Sánchez.

Tras ello, el martes, Boluarte negó haber recibido dinero de Shimabukuro y afirmó que las acusaciones en su contra son “manotazos de ahogado” que vienen “desde la Diroes”, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo a raíz del golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre.

“Lo que la señora [Maritza Sánchez] dijo en un medio de televisión el domingo en la noche, de todo lo que dijo es que ella fue enviada, ella y Shimabukuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. Todas las personas que han estado en mi entorno, excepto estas dos personas, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie”, afirmó la mandataria.