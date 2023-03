Según el grupo policial que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Dimitri Senmache; Luis Vera Llerena, y ‘El Español’ decidieron la reubicación de los altos oficiales de la policía. Actualmente, los dos últimos, así como el exjefe de la PNP Raúl Alfaro Alvarado, son investigados por el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder por organización criminal y otros delitos relacionados.

De acuerdo con el testimonio de un colaborador eficaz, el general Rafael Ríos Zavala fue reasignado a la Dirección de Aviación Policial (Diravpol). A cambio, Vera recibiría beneficios económicos. “[Vera] le indicó a Jorge Hernández que iba a sacar al general PNP Ortiz García de la Dirección de Aviación Policial y poner a uno de su confianza, al general Ríos Zavala”, se menciona en el documento, al que accedió este Diario.

Esto, según la declaración, se debía a “que se estaban realizando unas licitaciones en dicha dirección policial, en la cual Vera Llerena sería beneficiado”. El colaborador de la fiscalía agregó que Vera le comentó a ‘El Español’ que si apoyaba también podía ser beneficiado económicamente con estas licitaciones.

El exministro del Interior, Dimitri Senmache; el investigado Jorge Hernández ('El Español') y el exjefe de la PNP, Luis Vera Llerena. Composición: GEC

En el caso de Dimitri Senmache, al ser hechos vinculados a su gestión al frente del Ministerio del Interior, solo podría ser investigado por decisión del despacho de la Fiscal de la Nación. Actualmente, hay al menos once exministros del gobierno de Pedro Castillo bajo investigación penal, la mayoría de ellos por presunta organización criminal o por su supuesta participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre.

En su declaración al equipo especial de la fiscalía, el exministro manifestó que “fue a mérito de una decisión mía de cambiar a muchos generales [...] y para tomar esta decisión realicé varias reuniones con varias personas. Parte de las reuniones fueron con el comandante general Vera Llerena y el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández”.

¿Por qué delitos sería la investigación?

El penalista Jefferson Moreno consideró que “de todas maneras [Dimitri Senmache] va a ser investigado, es más, ya deben estar haciendo la disposición fiscal”. “Primero, por su vinculación con el esquema de la organización. Una cosa es ser un ministro que cumple sus funciones y otra es ser una especie de subordinado del expresidente, que le dice ‘tienes que reunirte con tales personas’ para ver qué cambios hacer en la Policía”.

“Como por ahora se tiene el indicio de que se ha reunido con un personaje que no es funcionario, no es asesor, no ejerce ningún tipo de cargo. Y además, de lo que sabe, está vinculado con el expresidente por crear una aparato de parainteligencia. Obviamente, allí hay un problema”, comentó.

El exministro del Interior fue censurado por el Congreso a raíz de la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. (Foto: Congreso)

Añadió que no se entiende porque el exministro tendría que haberse reunido con ‘El Español’ para ver estos cambios. “Ahí tienes el indicio que te lleva a pensar que esta persona está vinculada a este tema de coordinación de cambios a dedo. Como tienes eso, lo único que necesitas para abrir una investigación preliminar es una sospecha inicial. Y aquí tienes de sobra”.

Además, consideró que la investigación debería ser por los delitos de organización criminal y por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que es un delito de corrupción. En tanto, el abogado penalista Javier Aguirre coincidió en que las pesquisas deberían ser por el delito de organización criminal, pero añadió otros posibles delitos de corrupción: concusión o cohecho.

“Definitivamente sí habría elementos para investigar al ex ministro como integrante de una organización criminal. En primer término, por lo sostenido por el propio Senmache en su declaración ante el equipo especial, en el sentido que el cambio de muchos generales fue una decisión suya, para lo que ha aceptado haberse reunido con varias personas, entre ellas: el general Vera Llerena y ‘El Español’, ambos investigados actualmente por organización criminal y corrupción de funcionarios”, manifestó.

Según comentó, el haberse reunido con una persona que no debía tener participación en esto, al no ser ‘El Español’ parte de la PNP ni tener cargo público, para decidir los cambios es “un elemento mas que suficiente para incluirlo en la investigación, considerando que la tesis fiscal es que los oficiales que ascendieron, lo hicieron gracias a pagos que realizaron”.

'El Español' también tuvo contacto con el gral. Raúl Alfaro, quien fue hasta el lunes pasado comandante general de la PNP.

También citó como hechos relevantes las declaraciones que apuntan a que Dimitri Senmache y Luis Vera Llerena fueron a la casa de ‘El Español’ con las lista de ascensos, “a manera de consultarle, habiendo él incluso discutido algunos cambios con el general Vera, se entiende que, en presencia de Senmache”.

La penalista Cecilia Madrid también opinó de que hay elementos para iniciar una investigación al exministro. “La movilidad de estos funcionarios también dependía del ministro, no se decidió a sus espaldas. Aun cuando se tratase de funcionarios que considerase idóneos para el cargo, en la medida que hubiese habido algún beneficio económico, también estaría involucrado”, opinó.

La abogada advirtió que no es regular que un alto funcionario se reúna o consulte con personas ajenas a su institución, como fue el caso de ‘El Español’, para tomar decisiones como la reasignación de generales: “Se tiene que seguir un procedimiento administrativo, en el que se revisen cuáles son las exigencias para esos cargos. Tendría que estar bajo la meritocracia. Un persona particular no tendría que intervenir en las decisiones ni participar de reuniones donde se decida esa situación”.

A su criterio, las pesquisas podrían ser por el delito de cohecho, mientras que para imputarle organización criminal “tendría que existir evidencia de que su participación no fue circunstancial, únicamente para ese nombramiento, sino que ha desempeñado una labor dentro de esa organización”.

El eventual inicio de una investigación al exministro depende del despacho de la fiscal de la nación, Patricia Benavides (Foto: Ministerio Público)

Desde el Congreso

Congresistas de distintas bancadas también se mostraron a favor de que el exministro sea parte de las indagaciones del Ministerio Público. César Revilla, portavoz alterno de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que Dimitri Senmache “debe de ser investigado”. “Debe de investigarse a profundidad y todos los malos elementos que contaminaron la Policia deben de ser retirados”, comentó.

José Arriola, vocero de Acción Popular, consideró que todos estos hechos se deben investigar, pero remarcó que estas indagaciones deben ser rápidas y diligentes. “La responsabilidad primera de toda investigación de índole penal le corresponde al Ministerio Público”, declaró a este Diario.

Sobre las presuntas influencias de ‘El Español’ en el Mininter y la Policía, manifestó que “cuando tienes el apoyo y el respaldo contundente de quien gobierna, te mueves como pato en el agua y comienzas a manejar los ascensos, los reacomodos. Te permite avalar o apoyar a alguien para que pueda ocupar algún cargo”.

En diálogo con El Comercio, Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, manifestó que “todas estas informaciones sobre ‘El Español’ y su entorno evidencia la grosera manipulación y manoseo, que hemos tenido en los últimos años, de la PNP [...] Este señor manipulaba y era, al parecer, el ministro del Interior”.

Añadió que el exministro Dimitri Senmache, quien “se presentaba como gran especialista y conocedor del tema, al parecer, también estaría involucrado. Tiene que ser investigado, hay que investigar a fondo este tema”.

En esa línea, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró a la prensa en el Congreso que “lo del ministro [Dimitri] Senmache [...] es un grave delito” y que este caso deja en evidencia que Pedro Castillo “dirigía una organización criminal”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que el exministro será citado por su grupo para que responda por este tema. “Negó hasta el último tener responsabilidad sobre fuga de involucrados en casos de corrupción de Pedro Castillo, pero se reunió con “el Español” para reasignar cargos en la PNP”, comentó vía Twitter.