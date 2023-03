El 11 de junio del 2022 se publicó la Resolución Suprema 114-2022-IN, la cual dispuso la reasignación de 20 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en distintas unidades de la institución.

El documento, firmado por el entonces presidente Pedro Castillo y Dimitri Senmache, quien se desempeñaba como ministro del Interior, no tendría nada de particular si no fuera por la forma como se decidieron los cambios.

Según el grupo policial que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Dimitri Senmache; el entonces comandante general de la PNP, general Luis Vera Llerena, y Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’, decidieron la reubicación de los altos oficiales de la policía.

Actualmente, Vera y ‘El Español’, así como el exjefe de la PNP Raúl Alfaro Alvarado, son investigados por organización criminal y otros delitos relacionados con el gobierno de Pedro Castillo.

–Reunión–

Según el documento judicial al que El Comercio accedió, el colaborador eficaz 07-2023 Eficcop dio detalles de la reunión en la que se decidió la reasignación de puestos: “[...] al día siguiente Vera Llerena junto con la otra persona [Dimitri Senmache] se constituyen al domicilio de Jorge Hernández y el general en mención le muestra una relación tipeada de los cambios de colocación de los generales y le indicó textualmente: ‘así va a quedar’”, se lee en la resolución.

En otro momento, se precisa: “Finalmente el 11 de junio del 2022, se publicó en el diario ‘El Peruano’ las designaciones de los oficiales generales, tal cual lo coordinado”.

El exministro del Interior Senmache también declaró ante el Eficcop: “Fue a mérito de una decisión mía de cambiar a muchos generales [...] y para tomar esta decisión realicé varias reuniones con varias personas. Parte de las reuniones fueron con el comandante general Vera Llerena y el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández”.

Resolución suprema 144-2022-IN: La lista de reasignación de cargos fue publicada el 11 de junio del 2022 luego de la reunión entre Senmache, Vera y Hernández.

–Los mencionados–

Uno de los nombres que se incluyeron en la lista de oficiales que fueron reasignados y que fue discutido entre Vera y Hernández corresponde al general Max García Esquivel.

De acuerdo con la declaración del colaborador de la fiscalía, Hernández solicitó que “lo cambiara a otra unidad policial” o que “se quedara en la dirección de seguridad ciudadana” debido a que no tenía buenas referencias sobre él. Vera respondió que el general García “es amigo y se alinea con él”. Finalmente, fue destacado a la Región Policial Lambayeque.

Según la misma declaración, el general Rafael Ríos Zavala fue reasignado a la Dirección de Aviación Policial (Diravpol). A cambio, Vera recibiría beneficios económicos.

“[...] el general Vera Llerena le indicó a Jorge Hernández que iba a sacar al general PNP Ortiz García de la Dirección de Aviación Policial y ponerlo a uno de su confianza, al general Ríos Zavala”, se menciona en el documento.

Esto se debía a “que se estaban realizando unas licitaciones en dicha dirección policial, en la cual Vera Llerena sería beneficiado”.

De acuerdo con el colaborador de la fiscalía, Vera le comentó a ‘El Español’ que si apoyaba también podía ser beneficiado económicamente con las referidas licitaciones.

–Investigados–

En la lista de 20 generales reasignados hay tres que el Eficcop investiga por el caso de los ascensos ilegales en la PNP, también durante el gobierno de Pedro Castillo.

Se trata de Max García Esquivel, exjefe policial de Lambayeque, quien según la investigación fiscal pagó US$40.000 para lograr ser ascendido a general.

Luis Legua Egocheaga, reasignado al Frente Policial del Vraem, también fue señalado por la fiscalía de pagar para obtener el grado de general.

En la relación de beneficiados con los ascensos irregulares también figura Eginardo Pérez Chávez, destacado en su momento a la Dirección de Seguridad Integral.

Audiencia

Al cierre de esta edición, se conoció que el Poder Judicial evaluará el próximo viernes 31 de marzo el pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país para Jorge Hernández.

‘El Español’ fue puesto en libertad tras cumplir una orden judicial de 10 días de detención preliminar. Su detención ocurrió el pasado 7 de marzo. Según la fiscalía, Hernández era coordinador de una presunta red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo.