Dina Boluarte, presidenta de la República, respondió por la difusión de un audio en el que se le oye coordinar sobre gastos de campaña con Maritza Sánchez, docente cercana a Pedro Castillo, y aseguró que fueron conversaciones “lícitas” tras reiterar que ella no recibió dinero durante su recorrido por Lima antes de la segunda vuelta que ganó Perú Libre.

“Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella. Yo caminé toda la campaña aquí en Lima de manera tranquila y la señora que está soltando los audios seguro seguirá soltando más audios”, comentó este jueves ante una pregunta en la conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

“Todos los audios que pudiera ir soltando la señora es de una coordinación lícita para poder avanzar el tema de la campaña. Dina Boluarte no tenía financista. Si en algún momento viajamos a dos regiones, al norte y al sur, fueron por invitaciones expresas. Dina no tenía ni para los pasajes”, agregó.

En un audio difundido por el portal El Foco, se oye a Boluarte pedir a Maritza Sánchez que consulte sobre un programa de actividades que se iban a llevar a cabo en Cusco.

“Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar hotel o cómo es eso, ¿ya? De manera muy sutil y con suma delicadeza. Te lo voy a agradecer, gracias”, se oye decir a la entonces candidata a la vicepresidencia de la plancha de Pedro Castillo.

Dina Boluarte aseguró que Sánchez sabe que ella no recibió dinero en campaña y que todas las actividades que hizo fuera de Lima se hicieron con invitaciones y por cortesía.

“Podrán salir seguramente más audios porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo ‘por encargo del profesor Castillo, vengo a ponerme a su disposición’. Y la agenda que supuestamente anda diciendo que es mía, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesora, no tuve secretarias, no tuve asistentes”, garantizó la jefa de Estado.

Sobre los términos que se le oye decir en la grabación, Boluarte aseguró que se referían al hecho que no contaban con fondos y solo iban a poder acudir por invitación.

“Le pido que coordine y le digo ‘de manera sutil’, si es una invitación. No puedo pedir como si fuera de carácter obligado. Tengo que pedir de manera sutil si nos están invitando y nos van a cubrir los pasajes porque ni para los pasajes teníamos”, manifestó.