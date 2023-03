LEE TAMBIÉN | Afirman que Henry Shimabukuro cubrió gastos de campaña de Dina Boluarte

Estos chats contradicen la versión que dio la mandataria el último martes sobre este caso, cuando afirmó que Sánchez y el empresario Henry Shimabukuro, ex asesor de Pedro Castillo investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’, habían sido retirados de su equipo de campaña porque “siempre” supo “que no eran personas idóneas”.

Este viernes, la presidenta de la República volvió a negar su cercanía con Sánchez durante el período electoral al señalar que la maestra solo era parte del “grupo de personas” con las que caminaba cuando era candidata. “Ahí estaba ella seguramente. Algo habíamos conversado porque ella estaba ahí”, aseveró.

Asimismo, la jefa de Estado admitió las conversaciones por WhatsApp con su ex asistenta, pero negó que el contenido esté cargado de ilicitud. “Si hay WhatsApps o audios que ella soltó, ninguno está cargado de ilicitud. Todo ha sido de manera franca y sincera para seguramente inaugurar las bases, los comités ciudadanos que nosotros hemos inaugurado hasta por Zoom a nivel nacional”, manifestó.

LEE TAMBIÉN | Piden a Comisión de Fiscalización que investigue presunto financiamiento en campaña de Dina Boluarte

Coordinaciones

Uno de los últimos mensajes entre Boluarte y su ex asistenta data del 9 de julio del 2021. Ese día, a las 7:00 p.m., Sánchez le mandó a la virtual vicepresidenta una fotografía por WhatsApp de la corona fúnebre que enviaría en su nombre al velorio de Víctor Rojas, un activo militante de Perú Libre que falleció en un accidente de tránsito. También le remitió el mensaje de la tarjeta que acompañaba al arreglo floral.

“Hermano Víctor Rojas: Vivirás en nuestros corazones. Estarás siempre presente en la gestión que acompañaste a construir. Dina Boluarte Zegarra”, decía la esquela enviada por Sánchez a pedido de Boluarte.

Casi dos horas después, la mandataria le dio las gracias a Sánchez por la gestión. Según la profesora, la corona fúnebre también fue pagada por Henry Shimabukuro.

Dina Boluarte agradece gestiones. Conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El Comercio.

Este Diario tuvo acceso al diálogo entre Sánchez y Henry Shimabukuro en el que ultimaron detalles sobre el arreglo floral. La profesora incluso corrigió algunos errores ortográficos que aparecían en la primera versión de la tarjeta que enviarían al velorio aquel 9 de julio. Pedro Castillo también asistió al evento.

Sánchez y Shimabukuro coordinan sobre arreglo floral.

Sánchez aseguró a El Comercio que coordinó con Shimabukuro por encargo Boluarte. “Me dijo que coordine con Henry Shimabukuro y luego tenía que esperarla a ella en la casa donde fue el velatorio para acompañarla [...] Incluso hubo correcciones en la esquela. Yo le mando a Dina [Boluarte] que ya está listo [...] ¿Dónde está que ya nos botó porque no éramos personas idóneas?”, cuestionó.

La profesora detalló a El Comercio que el empresario también compró merchandising para la campaña de Boluarte que fue distribuido a los peatones en diversos puntos del Centro de Lima. También indicó que el ex asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le regaló a Boluarte un poncho valorizado en 3000 soles. “Shimabukuro compró cientos de lápices que Dina daría como merchansiding. Mandó una cantidad increíble de lápices y contrató a una señorita que los repartía en el Centro de Lima. Henry no dejaba dinero y se iba. Él siempre estaba ahí”, agregó.

(Conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El Comercio)

(Conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El Comercio)

Boluarte Zegarra usó el pocho durante una actividad oficial del Midis el 2 de agosto de 2021.

De acuerdo con Sánchez, el vínculo entre ambos personajes se inició a fines de abril del 2021, en la segunda vuelta electoral, con una visita del empresario al Club Apurímac. Tras el encuentro, Shimabukuro comenzó a cubrir todos los gastos de campaña de la entonces postulante a la vicepresidencia por un valor aproximado de 800 mil soles. El monto fue usado para comprar boletos de avión, ropa, etc.

El Comercio también tuvo acceso al documento en el que figuran los nombres de la comitiva de 26 personas que acompañó a Boluarte a recibir el flash electoral el 6 de junio de 2021 en el local de Perú Libre. Entre los invitados se destacan Sánchez, Shimabukuro y Víctor Torres.

Este último ganó contratos por 47 mil soles con el Estado cuando la ahora presidenta fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Por este caso, la Fiscalía de la Nación realizó el último jueves indagaciones previas en la sede del Midis y sus programas PAIS y Qali Warma.

Dina Boluarte y Henry Shimabukuro el 6 de junio de 2021.

(Comitiva que recibiría el flash con Dina Boluarte)

A fines de ese mismo mes (días después de la segunda vuelta, cuando Boluarte ya era la virtual vicepresidenta electa del Perú), la ahora mandataria le pidió a Sánchez que coordinara de manera “muy sutil” con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) las condiciones de su invitación a un evento celebrado por dicha institución.

“Maritza, hola. Mañana temprano por favor coordina con la señora María Rosales [secretaria técnica de la ANGR]. Ahí te estoy mandando el programa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si va a brindar hotel o cómo es eso. ¿Ya? De manera muy sutil, con suma delicadeza”, se escucha a Boluarte en el audio que envió el 22 de junio.

Sánchez comentó que acompañó a la ex titular del Midis a este viaje. También viajaron con ella Shimabukuro y Ruth Legarda, su agente de seguridad.

La profesora mostró a El Comercio fotos con geolocalización que muestran que estuvo en Cusco con Boluarte los días 24 y 25 de junio.

Boluarte en Cusco. Sánchez tomó la foto.

Al evento también acudió el entonces virtual presidente Pedro Castillo, que compartió las imágenes en su perfil de Facebook. Se observa que su vicepresidenta luce el mismo atuendo.

Castillo y Boluarte en Cusco el 25 de junio de 2021. (Foto: Facebook Pedro Castillo)

Una semana antes, la actual presidenta le había pedido a su ex asistenta que lleve “ordenado” el cuaderno que era utilizado como agenda de las actividades de la campaña electoral de ese año. Ello luego de que la mandataria negara el jueves la existencia de tal libreta.

“Podrán salir seguramente más audios porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo ‘por encargo del profesor Castillo, vengo a ponerme a su disposición’. Y la agenda que supuestamente anda diciendo que es mía, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesora, no tuve secretarias, no tuve asistentes”, garantizó la jefa de Estado en una conferencia de prensa este jueves.

No obstante, la conversación - que data del 17 de junio - contradice nuevamente la versión de la mandataria. “Maritza, por favor, hay que tener ordenada toda la documentación que fue entregada en campaña, el lunes me alcanzas. También la agendita”, se lee en el mensaje.

(Mensajes de WhatsApp entre Boluarte y Sánchez)

La ex asistenta de Boluarte indicó que la última vez que coordinó con la ahora mandataria fue el 23 de julio, cuando iban a celebrar el triunfo electoral con una comida en un local ubicado frente a la Plaza San Martín (Cercado de Lima). Henry Shimabukuro también estuvo presente.

Shimabukuro y Sánchez en la celebración el 23 de julio de 2021.

Posteriormente, el 28 de julio, día en el que inició la gestión de Castillo, intercambiaron saludos por Fiestas Patrias. “Se despide de mí con un ‘Querida Maritza Feliz 28′. ¿No que era una infiltrada?”, comentó la profesora.

Sánchez y Boluarte se saludan por 28 de julio.





LEE TAMBIÉN | Fiscalía de la Nación realiza indagaciones en sede del Midis por contratos ganados por persona vinculada a Dina Boluarte

Más revelaciones

El Comercio tuvo acceso a la agenda de campaña de Dina Boluarte. En el cuaderno amarillo se registran diversas actividades de la hoy jefa de Estado desde abril de 2021 tras el inicio de la segunda vuelta electoral, a la que pasaron Castillo y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Según se observa en la libreta, el día 29 de abril de ese año, en plena campaña, la entonces postulante ya sostenía reuniones para establecer su plan de trabajo en el Ministerio de Desarrolllo e Inclusión Social (Midis).

Agenda de campaña de Dina Boluarte.

Días previos, en el cuaderno se registró una reunión con Alberto Otárola, quien luego se convertiría en abogado de Boluarte y primer ministro de su gestión.

De acuerdo con Maritza Sánchez, en la cita con Boluarte, el hoy jefe de Gabinete dio recomendaciones sobre la ruta que debía seguir la gestión de Pedro Castillo para una Asamblea Constituyente. La maestra también señaló que el actual premier propuso ser uno de los voceros de campaña.

Según Sánchez, Otárola habría pedido que Boluarte interceda para que sea nombrado ministro de Justicia o Defensa. “Pidió Justicia porque era un gran constituyente o Defensa porque ya tenía experiencia en el Mindef”, aseguró la profesora.

Agenda de campaña de Dina Boluarte.

En otra página, salta a la vista el nombre del congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), sindicado como uno de ‘Los Niños’ e investigado por la Fiscalía de la Nación de ser parte de una organización criminal liderada por Pedro Castillo Terrones.

Darwin Espinoza en agenda de Dina Boluarte.

Al respecto, Sánchez indicó que Espinoza ayudó a organizar la campaña de Perú Libre en Chimbote y que eso disgustó a la legisladora por Perú Libre Kelly Portalatino, quien es natural de ese distrito de Áncash.

“Ya organizando, me llama la atención la doctora Portalatino con toda razón. A quien le correspondía organizarla era a ella. Pero Dina [Boluarte] se pone prepotente e insiste”, señaló.

Este Diario buscó recoger los comentarios de Otárola, Espinoza y Portalatino. Al cierre de este edición no respondieron ni las llamadas ni los mensajes.

Dato Piden investigación El congresista Edgard Reymundo, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, solicitó a la Comisión de Fiscalización que inicie una investigación sobre el presunto financiamiento ilícito que se habría realizado a favor de Dina Boluarte durante la campaña de las elecciones generales del 2021.

A través de un oficio remitido al despacho de Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, el parlamentario menciona que hay información periodística que apunta a presuntos pagos a favor de la campaña de Dina Bolaurte como vicepresidenta de la plancha de Pedro Castillo en la segunda vuelta.

Específicamente, señala que habrían hechos pagos ilícitos Henry Shimabukuro, uno de los “asesores en la sombra” de Pedro Castillo, así como otros empresarios.