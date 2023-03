Políticos, activistas y abogados conforman el grupo de personas que, desde diciembre del 2022, inició una serie de acciones legales y de difusión que buscan instalar en el extranjero una narrativa falsa respecto al golpe de Estado ordenado por el expresidente Pedro Castillo.

Estas declaraciones han tenido como objetivo despojar al exjefe de Estado de las responsabilidades que acarreó la decisión que tomó el pasado 7 de diciembre. Aquel día, Castillo no solo dispuso la disolución del Congreso, sino la medida unilateral de recomponer el sistema de justicia.

Aunque estas acciones significaban el quiebre democrático del Perú, operadores internacionales de Castillo en España y Argentina sostienen que la detención del expresidente fue ilegal -pese a su flagrancia- y que el discurso que leyó fue una consecuencia de la “extorsión” hacia él y su gobierno.

El político

El exsecretario general del partido político español Podemos, Pablo Iglesias, no solo le expresó su apoyo al expresidente Castillo mediante una carta enviada a inicios de año. También ha utilizado su plataforma “La Base” para expandir una idea tergiversada: que fue Pedro Castillo el afectado por un golpe de Estado.

El 5 de enero, Iglesias escribió a Castillo que entendía la delicada situación en que se encontraba y que lamentaba “la forma en que se violentan los lineamientos jurídicos” en el proceso iniciado en su contra. Por ello, anunció el pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que “se dejen de vulnerar sus derechos” y se conduzca el debido proceso.

Asimismo, a través de “La Base”, el programa de Iglesias alojado en Público, ha argumentado también que “parece poco factible llevar a cabo un golpe de Estado sin apoyo militar”.

De otro lado, Iglesias acompañó a la exministra Anahí Durand en un conversatorio, organizado en la Universidad Complutense de Madrid el 23 de febrero, que tuvo como tema central la crisis en Perú tras el cambio de gobierno.

Los activistas

Otro de los impulsores de una narrativa que no se ajusta a los hechos es Alfredo Serrano director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). A través de su programa, denominado “La Pizarra”, ha extendido como argumento que, aunque Pedro Castillo podría haber cometido un acto inconstitucional el 7 de diciembre del 2022 con la disolución del Congreso, esto se veía menguado porque convocaba a elecciones inmediatas.

“Viene la discusión si Pedro Castillo violó el marco constitucional o no porque solicitó la disolución del Congreso y creó una suerte de órgano transitorio de gobierno de emergencia. Todo el mundo se apresuró a plantear que hizo lo mismo que Fujimori hace décadas. No hizo lo mismo por una razón: no escucharon la segunda parte del discurso. La segunda parte fue disuelvo el Congreso, creo un órgano de emergencia y convoco inmediatamente a elecciones para que hagan una constituyente en el marco de 9 meses".

Alfredo Serrano , director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).