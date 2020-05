Por tercer año consecutivo, la nación nórdica encabeza el Informe Mundial de la Felicidad realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento fue publicado el 20 de marzo último, en el marco del Día Internacional de la Felicidad. Por eso no extraña que Visit Finland, la oficina de turismo de Finlandia, brinde cursos sobre cómo ser feliz.

El 1 y el 12 de junio, a las 9 a.m. (hora Perú), habrá una transmisión en vivo desde su página de Facebook. Si no logras conectarte a tiempo, no te preocupes. Los videos permanecerán en esa red social y en su cuenta de Youtube. Por otro lado, del 22 al 28 de junio se llevarán a cabo sesiones privadas, previa inscripción hasta el 7 de junio en la web Rent a Finn.

La primera clase, Comer con un finlandés, está a cargo de Sasu Laukkonen, chef y propietario del restaurante Ora (estrella Michelin 2020). Sasu hablará de la cocina orgánica y preparará un plato con pocos ingredientes. Uno de ellos es el pescado, pues lo considera la principal fuente de proteína. Podrás hacer el platillo en cualquier momento. Recuerda que el video se subirá a las distintas plataformas de Visit Finland.

Ponte cómodo para la sesión del 12 de junio. Sé feliz con un finlandés consiste en un tour virtual por el pueblo de Mathildedal, ubicado en la ciudad de Salo. Tiene pintorescas casas de maderas, abundante vegetación, teatros y galerías, entre otros atractivos. Sus 140 habitantes son felices disfrutando de la naturaleza y del arte.

En la web Rent a Finn está el test Hintsa, que revela cuán equilibrado te encuentras y te da pautas para reducir el estrés y mejorar tu rendimiento. / Foto: Visit Finland.

Los talleres privados

Relájate con un finlandés lo dictará la entrenadora terapéutica Päivikki Koskinen. Además de compartir sus rutinas para relajar el cuerpo y la mente, te enseñará a crear un sauna en casa. Pasa tiempo con un finlandés, en cambio, lo conducirán la ciclista Mirja Priha y la experta en crochet Molla Mills.

Te sugerimos leer el artículo “Las seis experiencias del finlandés feliz” en la página de Visit Finland. / Foto: Visit Finland.

Debido a la diferencia horaria con Finlandia (+8 horas), ambos cursos ocurrirán de madrugada. Cada uno dura 15 minutos y solo podrás matricularte en uno. Al registrarte, debes elegir una de las siguientes plataformas: Microsoft Teams, Skype o Google Hangouts. La confirmación y el link de acceso los recibirás por correo electrónico.

Mira el sauna que hace la entrenadora terapéutica Päivikki Koskinen para relajarse.

