Old Trafford es un estadio de fútbol ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, en la región noroeste de Inglaterra, y la casa del Manchester United. Cuenta con una capacidad de 76.000 espectadores. Está a aproximadamente 800 metros de Old Trafford Cricket Ground y la parada de tranvía adyacente. (Foto:Shutterstock)