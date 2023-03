A 1 hora del centro de la ciudad en auto, el Parque Cerrillos es la locación perfecta para el ansiado encuentro musical. Es el cuarto parque más grande de la capital chilena, así que cuenta con zonas verdes extensas para disfrutar al máximo. Para llegar a la primera entrada deberás caminas unas 4 cuadras; allí en el primer control revisarán el interior de tu mochila o bolso por motivos de seguridad y un poco más adelante; encontrarás el esperado cartel de entrada. Se lee “Lollapalooza” en el cielo: has llegado al festival.

Lollapalooza cuenta con seis escenarios, en los que suceden las presentaciones musicales durante los tres días de festival: Costanera Center Stage, Banco de Chile Stage, Axe Stage, Perrys Stage, Kidzapalooza Stage y Aldea Verde. Vale recalcar que deberás caminar unos 20 minutos para llegar de escenario a escenario, así que toma tus precauciones y no pierdas de vista el horario de cada presentación. Para sumar a la experiencia, el recinto cuenta con varios lugares de comida y bebida. Eso sí, no puedes pagar con dinero, tienes que recargar tu pulsera en los puntos de recarga para poder acceder a la oferta gastronómica. En el festival encontrarás opciones como hot dogs, salchipapas, pizza, hamburguesas y más. Adicionalmente, a lo largo del parque encontrarás puntos de hidratación de agua totalmente gratutitos; así que no olvides llevar tu botella.

Además de un festival musical, el Lollapalooza es el escenario perfecto para mostrar las mejores tendencias de moda de la temporada. Durante los tres días, los asistentes de todas partes del mundo suelen optar por la tendencia de denim, las casacas con flecos, o las botas vaqueras para crear looks icónicos dignos de compartir en redes sociales. El grupo peruano no fue la excepción. A esta edición del Lollapalooza, asistieron Alessia Rovegno, Hugo García, Carolina Braedt, Percy Pls, Luana Barrón, Diego Rodríguez y Miranda Capurro junto a la firma Levi’s, con quien armaron outfits inspirados en la versatilidad que ofrece el denim; tejido estrella de la marca estadounidense. Entre concierto y concierto, las celebridades se acercaron a la Casa Levi’s, recinto dentro del Lollapallooza en el que la marca ofrecía espacios para personalizar, decorar y transformar la ropa en el Tailor Shop, así como disfrutar de un ambiente de fiesta en el segundo piso.

Con los looks elegidos para cada fiesta, llegó el primer día de celebración. El show futurista de Lil Nas X dejó a todos los asistentes con la boca abierta. El artista lució un vestuario llamativo y una puesta en escena innovadora llena de energía, sexualidad, exuberancia y locura. El público vibró junto al artista y cantó a todo pulmón sus éxitos más populares como “Old Town Road” y “Montero (Call Me By Your Name)”. Horas más tarde, Billie Eilish, la estrella juvenil del momento, dio un concierto lleno de euforia y su particular estilo musical. Lamentablemente, hubo algunos problemas técnicos en el parlante derecho del escenario, sin embargo, eso no impidió que los asistentes disfruten del concierto e, incluso, se emocionen hasta las lágrimas tras escuchar “Bad Guy” y “Ocean Eyes”.

El segundo día del Lollapalooza fue uno de los más esperados por los fanáticos ya que se presentó Rosalía, un año después del lanzamiento de su último disco Motomami. La artista española hizo bailar a los asistentes y emocionarse con canciones como “Hentai”, dedicada a su actual pareja Rauw Alejandro. El show de Rosalía fue uno de los mejores del festival gracias a su energía y su presentación llena de fuerza. “ Hoy no es una fecha cualquiera, y estoy viendo pancartas que lo corroboran. Aquí dice ‘feliz primer año de Motomami’. Ni en mis mejores sueños me podría imaginar celebrando un año de Motomami de esta manera”, agradeció la artista al público durante el concierto. La noche del segundo día también estuvo marcada por la presencia de Drake, quien hizo su debut en el festival con un espectáculo impresionante. El rapero canadiense interpretó sus éxitos más populares como “In My Feelings” y “God’s Plan”, lo que hizo enloquecer a la multitud.

El tercer y último día del festival empezó con un derroche de moda . En las instalaciones de la House of Levi’s, los asistentes disfrutaron del desfile del diseñador chileno Sebastián Albornoz, más conocido como Sevali, quien ha vestido a personalidades como Kylie Jenner, y que en esta oportunidad unió fuerzas con Levi’s para presentar una colaboración enfocada en la moda sostenible y los valores de la marca. El desfile destacó por sus prendas, enfocadas en el UpCycling y que rindieron tributo a los 150 años del icónico modelo de jeans 501. La celebración más importante de la marca este 2023.

Recomendaciones para asistir al Lollapalooza

Si estás pensando en asistir al Lollapalooza el próximo año, te recomendamos que planifiques con tiempo todos los detalles para que puedas aprovechar al máximo tu experiencia en el festival. Primero, asegúrate de comprar tus entradas con anticipación, ya que suelen agotarse rápidamente. Además, es importante que investigues sobre los artistas que se presentarán y hagas una planificación de aquellos que quieres ver, ya que muchos shows ocurren al mismo tiempo y entre un escenario y otro hay varios minutos de distancia.

También es importante que te prepares para el clima, ya que puede ser bastante caluroso durante el día, así que lleva protector solar, una botella de agua para llenar en los puntos de hidratación y ropa cómoda. Por otro lado, no dejes de aprovechar todas las actividades que ofrece el festival, más allá de los conciertos. En Lollapalooza hay una gran variedad de opciones para todos los gustos, desde puestos de comida hasta tiendas de regalos y áreas de descanso. Y sin duda, debes visitar la Casa Levi’s donde pasarás un gran momento.

Si buscas vivir una experiencia única y emocionante con buena música, la oportunidad de conocer gente nueva y mucha adrenalina, el Lollapalooza espera por ti.