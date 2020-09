Antes de tener su propio auto, y mucho antes de soñar con la camioneta para la familia, Renato Farfán viajaba en combi. Como el 75% de peruanos, según el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos. Es un deporte de aventura: moldear el cuerpo para entrar al fondo, donde hay sitio; tener equilibrio para sacar, contar y entregar las monedas del bolsillo con una mano, mientras el chofer va en montaña rusa; buscar la posición perfecta para dormir cómodo las dos horas que llevan desde uno de los extremos de Lima a la facultad.

Y con resaca o no, saber despertarse en el paradero correcto.

La primera vez que hablamos de esto, el año pasado, el publicista y Director Creativo de la agencia Bowie tenía la euforia propia de un par de piscos. De hecho, sonó increíble: “¿Te imaginas una app que te advierta y despierte cuándo debes bajar, tu paradero correcto? ¿Que sea amable, pero también divertida?”, me dijo. Eran tiempos sin pandemia. Y si algo he comprobado de Farfán es su puntualidad: para comer plátanos y frutas secas en un camión de TV cuando él y su agencia fueron los primeros en llevar el Himno Nacional a un estadio de Rusia, con Perú ya clasificado, y los transmitieron en vivo. No a las 10:02 ni a las 9:58. A las 10 p.m. hora de Perú, prime time.

Después de todo ese tiempo, 67 premios en publicidad que van desde el Cannes Lions hasta Clios, ahora ha lanzado Zzleep, la app peruana trabajada por la agencia Bowie que te acompaña en tus viajes diarios y te despierta.

Zzleep, la nueva app peruana que te cuida de no pasarte de paradero con la voz de Melcochita.

LA HISTORIA

"Necesitaba más que una corazonada para terminar de cuajar la idea -dice Farfán hoy-, la data hizo que corroborara aquella primera génesis:

El 75% de peruanos se moviliza en transporte público, combi o Metropolitano.

1 de cada 5 peruanos tiene problemas para dormir.

El 74% usa el bus para descansar, mínimo 40 minutos máximo 2 horas.

Y el 35% alguna vez se pasó de su paradero".

Así nació Zzleep la app que te duerMEE y despiertAA antes del paradero. Hoy disponible gratis en Play Store.

¿Cuáles son las ventajas? Es la única app donde puedes escoger quién quieres que te despierte, tenemos celebrities y youtubers y pronto -anuncian- se sumarán más influencers. Por ejemplo, están Katia Palma, Melcochita, Bukano, Kevin y Johan, El Pezweon, Supermanco y se irán sumando más con divertidas y efectivas alarmas GPS.

Pero esta coyuntura -dice Farfán- nos arroja otro dato interesante. El 97% de peruanos no ha salido de paseo o viaje en 6 meses, es decir sólo sale a hacer compras o a trabajar. Por ello, lo interesante de Zzleep es que, entre otras funcionalidades, brinda al usuario sonidos de la naturaleza que ayudan a relajarse, podrá escuchar desde la Laguna Azul de Tarapoto hasta el lago Chelenke de la Patagonia así como, Arroyos del Colca, el Manú incluso terapia de sonido Reiki para ir relajados, tan necesario en esta pandemia. Dichos sonidos pueden ser sesiones de 5,15 y hasta 30 minutos. Adicional a esto, los usuarios pueden escoger canciones. Todo ello, necesario para encontrar la paz en casa o en la misma combi.

Y que sea un deporte de aventura más feliz.

