Desde fiestas a lo grande, conciertos musicales con artistas internacionales hasta planes tranquilos junto a la familia, si eres de los que no saldrá a festejar. La ciudad contará con diversas actividades para cerrar el año con broche de oro. Si aún no tienes planes, en esta nota, te contamos qué eventos habrá en Lima por Año Nuevo.

1. La mejor fiesta de Año Nuevo

Si eres de las personas que les gusta la cumbia y salsa, esta opción es para ti. El evento La mejor fiesta de Año Nuevo se celebrará en el Circulo Militar de Jesús María y recibirá a grupos como Gran Orquesta Internacional, Son Tentación y Septeto Acarey. Las entradas las puedes adquirir en Teleticket.

2. La Fiesta de Blanco

Si quieres recibir el 2023 bailando y disfrutando con amigos, entonces La Fiesta de Blanco es la mejor opción para ti. El evento será en la Asociación Civil Centro Cultural Deportivo Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos, lugar donde se presentará la cantante Brunella Torpoco y Mauricio Mesones. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket.

3. El mejor evento del año

Este evento se llevará a cabo en La Pelousse del Jockey Club y recibirá a grandes artistas nacionales e internacionales. Estará Oscar de León, Roberto Blades, Son Tentación, Zona Libre y Gaby Zambrano. Además, Melcochita se encargará de animar este evento que reunirá a miles de personas para bailar y disfrutar a lo grande. Asimismo, las entradas las podrán adquirir en Teleticket.

4. Concierto de David Guetta

Si eres amante de la música electrónica esta opción es para ti. David Guetta , el Dj más famoso del mundo llegará a la ciudad para poner a bailar a las personas con temas como Memories, Play hard y Dangerous. El evento llamado “New Year’s Eve” se llevará a cabo en la explanada del Arena 1 en la Costa Verde, el 31 de diciembre. Puedes conseguir tus entradas a través de Teleticket.

5. Fiesta en el Radisson Red Miraflores

Otra alternativa es pasar el Año Nuevo en el Rooftop de Radisson Red Miraflores donde habrá un Dj que pondrá a bailar a todos. Podrás elegir dos opciones para celebrar a lo grande: la pulsera open bar gold (220 soles por persona) y la pulsera open bar platinum (270 soles por persona). Reserva a través del número 981059997 o el correo OUIBAR@radissonred.com.pe.

6. Fiesta Golden Rooftop

Si quieres recibir el 2023 bailando y disfrutando de las mejores bebidas, entonces tiene que ir a la Fiesta Golden Rooftop del BTH hotel. Habrá hora loca, cotillón, buena música a manos del Dj Adrian Rodriguez y el gran conteo regresivo. Las entradas van desde los 65.90 soles por persona y las puedes adquirir a través de la página de Cuponidad.

7. Saria Sky Bar

El hotel Costa del sol tiene preparado un increíble pack para aquellos que pasarán el Año Nuevo en Lima. Este incluirá una noche de alojamiento, cotillón, acceso a carta Open bar y carta All You Can Eat de piqueos, el mejor rock en vivo y un DJ mezclando lo mejor del Rock y Pop 80-90s. Las reservas se realizan a través del número 978641420.

8. Fiesta Sunrise Año Nuevo 2023

Otra de las fiestas para recibir el nuevo año será en la Azotea Doce, ubicada en Bloom Tower en San Isidro. “Disfruta del amanecer y el show de fuegos artificiales desde el rooftop más alto de la ciudad”, se lee en la publicidad. Habrá cotillón, hora loca, una vista panorámica de la ciudad y música a manos del DJ Lucky. El precio va desde los 75.90 soles y puedes adquirir tus entradas a través de la página de Cuponidad.

9. Ver fuegos artificiales en el Malecón de Miraflores

Si prefieres un plan más tranquilo, una de las opciones es ir junto a tu familia al Malecón de Miraflores a pasear y contemplar los fuegos artificiales que iluminarán el cielo. Los más pequeños de casa son los que más disfrutarán, ya que apreciarán todo un espectáculo multicolor en el cielo.

10. Plaza de Armas de Lima

Otro de los planes tranquilos para recibir el Año Nuevo es visitar el Centro Histórico de Lima donde podrás apreciar la iluminación de la Catedral como de los diversos establecimientos que se encuentran en el lugar. Además, al rededor hay restaurantes y pubs donde podrás recibir el año bailando o disfrutando.