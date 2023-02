La firma Corona anunció el lanzamiento de Corona Sunsets Festival World Tour, una serie de festivales enfocados en conectar a las personas con la naturaleza teniendo siempre al mejor protagonista: el sunset. La buena música y el ambiente playero prometen que este festival será un éxito rotundo. Y en esta primera edición, Máncora ha sido elegidos como uno de los puntos de parada. ¿No te lo quieres perder? Aquí te contamos todo lo que necesitarías saber.

En esta primera edición, los festivales se realizarán en destinos icónicos que presentan playas paradisíacas en el mundo, comenzando el tour en Sudáfrica y seguido por: Perú, Chile, Colombia, Japón, Italia, Canadá, China, Grecia, Brasil, República Dominica, India, entre otros. La plataforma tendrá como objetivo incentivar a sus visitantes a desconectarse para conectar con la naturaleza, a través de experiencias, arte, gastronomía y, por supuesto, música.

En Perú, el festival se desarrollará en Máncora el 8 de abril esperando reunir a más de 7000 asistentes que podrán disfrutar de un lineup de artistas internacionales y nacionales invitados. Algunos de los asistentes confirmados son Sofia Mulanovich, Coco Maggio, Alessandra Bonelli, Pierre Cateriano, Francesca Zignagno, entre otros.

Corona espera reunir a 7000 personas en este festival.

Dónde conseguir las entradas para el festival de Corona en Máncora

Las entradas están a la venta a través de Joinnus y como parte de la convocatoria, Corona ha lanzada un sorteo a través de su cuenta oficial de IG: @corona_natural_pe donde los usuarios podrán participar para ganar 10 paquetes dobles todo incluido y 200 entradas al festival.

El pasado jueves 02 de enero se llevó a cabo el lanzamiento del Corona Sunsets Festival: World Tour 2023. El objetivo del evento fue presentar el tour mundial y abrir oficialmente la convocatoria. (Foto: Difusión)

Corona y su compromiso con la sostenibilidad

Siendo una marca que nace en la playa, Corona reafirma su compromiso por celebrar la naturaleza. Junto a Oceanic Global, partner estratégico de largo plazo, la marca ha diseñado festivales bajo un criterio integral de sostenibilidad para garantizar que la plataforma esté libre de plástico de un solo uso, respetando la belleza natural y los ecosistemas de cada lugar elegido, dejando así, un mínimo rastro. Además, la oferta gastronómica también jugará un rol importante, presentando platos plant-based y eco amigables. A lo largo de la gira, Corona trabajará con Oceanic Global para verificar sus esfuerzos en crear una propuesta sostenible con el objetivo de obtener el reconocimiento “Blue Standard”.

“Creemos en el poder restaurador que brinda la desconexión de la rutina para poder disfrutar del sunset” – comenta Felipe Ambra, Vicepresidente global de la marca. “A través de estos festivales, esperamos compartir nuestro amor por la naturaleza difundiendo entre nuestros invitados mayor entendimiento del medioambiente e idealmente podamos inspirarlos a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Este es un nuevo festival experiencial hecho al estilo Corona. En este tour, esperamos amplificar el sentimiento de relajación y rejuvenecimiento que la naturaleza nos da mientras trabajamos por dejar al mundo mejor de lo que lo encontramos”.

Para mayor información sobre el festival en Mancora, Perú visita: www.cervezacorona.com.pe/sunsets/

Conoce más de Corona Global

Marca nacida en Mexico, Corona es líder en la industria al ser la primera cerveza que presentó una botella transparente mostrando su pureza y alta calidad al mundo. La cerveza Corona siempre es consumida acompañada de un cuarto de limón, pieza fundamental que añade carácter, sabor y frescura a su propuesta. Corona, hecho 100% con ingredientes naturales, es sinónimo de playa y celebra siempre el tiempo invertido en disfrutar de la naturleza. Invita a sus consumidores a desconectar, a relajarse y a disfrutar de los placeres simples de la vida.

Corona tiene el compromiso sólido de reducir el consumo de plástico. Desde su alianza con Parley for the Oceans in 2017, han protegido más de 100 islas hasta el 2020 y continúan proponiendo dinámicas sustentables.