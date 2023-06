El domo está equipado con cama king, baño y ducha con hidromasajes. / Milagros Vera Colens

El único glamping de Ayacucho

Ciro Gutiérrez me recibe con una gran sonrisa, abre una reja hecha de troncos y me invita a pasar a Domelisco, el primer y único glamping de Ayacucho. Su proyecto vio la luz en octubre del año pasado cuando, después de dejar su trabajo en el área de operaciones de una aerolínea, decidió apostar por el turismo en su región: “Como nos daban pasajes casi gratis, viajé mucho por el mundo y quedé encantado con este concepto. Durante la pandemia volví a Ayacucho y vi que faltaban propuestas de este tipo, así que me animé a hacerlo”.

Domelisco está ubicado en Quinua, exactamente al frente del obelisco del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. De ahí el nombre. “Decidí instalarme en Quinua porque es el lugar más turístico de Ayacucho. En Semana Santa llegaron 37.000 visitantes. Además, no hay estacionalidad. A diferencia de otras zonas, aquí se puede venir todo el año. Inclusive en la temporada de lluvias”, explica Gutiérrez.

Te sentirás inmerso en la naturaleza, inclusive, dentro del domo. / Milagros Vera Colens

El domo geodésico está hecho con madera y vidrio de 8 mm de espesor. Su interior está equipado con una cama king con múltiples cobijas —para aplacar el frío de la noche—, un sofá cama, una mesita, un par de bancos y un mueble donde va el televisor que, con sinceridad, jamás encendí. El frontis vidriado permite gozar de una vista insuperable en el día y si el cielo está despejado, de una noche estrellada única.

En el primer nivel, su amplia terraza implementada con materiales sustentables es una invitación a sumergirse en un buen libro o a realizar trabajo remoto en una oficina soñada. El área exterior contempla una zona de fogata con vistas insuperables al campo, donde también se puede hacer parrilla.

La terraza es perfecta para leer, teletrabajar o ver atardeceres de fotografía. / Milagros Vera Colens

Con el frío de la noche, un cafecito siempre viene bien y para prepararlo no tuve que salir del domo. Al interior hay una cafetera y menaje. También, un baño completo, con agua caliente y una ducha con hidromasajes y aroma a eucalipto. Como el glamping se encuentra a más de 3.200 metros de altura y las temperaturas caen a cero grados en la madrugada, es indispensable abrigarse y contar con calefacción.

¿Dónde comer?

En la zona de fogata se puede compartir unos hot dogs o poner unas carnes en la parrilla. En la cocina del segundo nivel es posible preparar algo más elaborado. Cuentan con una refrigeradora, así que se puede llevar lo que se te antoje y saborearlo sin moverse del lugar. Sin embargo, con las propuestas gastronómicas que hay en los alrededores te sugiero que salgas, por lo menos, para almorzar.

Come en Límacos, un restaurante a solo 5 minutos del glamping. / Milagros Vera Colens

Límacos es un restaurante recontra instagrameable, que funciona desde hace dos años en Quinua. Está a unos minutos del glamping. El nombre proviene del apellido de los propietarios, dos herederos del artesano Maximiliano Límaco que ofrece sus piezas cerámicas hechas a mano en el mismo local. Si tienes suerte, puedes encontrarlo en pleno trabajo.

La carta de Límacos llega escrita en un retablo y sus precios accesibles la hacen aún más provocativa. Probé trucha empanizada con quinua y salsa de maracuyá (S/24), así como un pollo al grill en salsa de sauco (S/26) que acompañé con un par de cócteles.

El glamping cuenta con un área de fogata, parrilla y cocina exterior. / Milagros Vera Colens

La tarde estuvo perfecta para visitar la Pampa y los talleres de artesanos. De vuelta encendieron la fogata y aproveché para leer algo en la terraza. Es tan cómoda que provoca quedarse allí para siempre, pero cae el sol y toca entrar al domo. El silencio del lugar, el cielo estrellado y la experiencia de acampar sin renunciar a las comodidades son parte de una de las mejores noches de mi vida. Alojada en el primer y único glamping de Ayacucho.