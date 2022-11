3 / 5

Otra de las salchicherías más conocidas en Huacho es de la familia Kian, quienes abrieron su primer local en el 2012. Entre sus ingredientes para realizar la mejor salchicha usan el achiote amarillo y rojo, comino y naranja agria. ¿Dónde se ubica? Calle Colón 555, Huacho. El horario va de lunes a sábado de 8 a.m. a 12 p.m. / 6 p.m. a 10:00 p.m. y domingos de 8 a.m. a 12 p.m. Su otro local está en Jr. La Merced 198, Huacho y el horario va de lunes a Sábado de 6:30 a.m. a 5 p.m. y domingos de 6:30 a.m. a 1 p.m. (Foto: El Comercio)