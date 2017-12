"Star Wars: The Last Jedi": conoce sus mágicas locaciones Con motivo del próximo estreno de la película "Star Wars: The Last Jedi" en nuestro país, te invitamos a conocer algunas de las locaciones que se utilizaron alrededor del mundo

Skellig Michael, Irlanda. Ubicada en el condado de Kerry, en Irlanda, esta isla toma gran protagonismo en la saga "Star Wars" porque se trata del refugio de Luke Skywalker. Está rodeada por piedras, un imponente paisaje verde y una gran vista del Océano Atlántico. El reto radica en subir 600 escalones para llegar a la cima de Skellig Michael. (Foto: Shutterstock)

Ceann Sibeal, Irlanda. Se trata de otro de los encantadores escenarios del condado de Kerry, en Irlanda, utilizados en la última entrega de "Star Wars". Destacan sus espectaculares vistas a las bahías aledañas. En la película es considerada un templo Jedi. (Foto: Shutterstock)

Salar de Uyuni, Bolivia. Considerado el desierto de sal más grande del mundo, el Salar de Uyuni también es parte de los escenarios de la famosa saga intergaláctica. Situado en el departamento de Potosí, tiene una extensión de 10.582 km2, por lo que es una parada obligada en Bolivia. Este lugar acoge un combate de naves en el que participa la Alianza Rebelde. (Foto: Shutterstock)

Dubrovnik, Croacia. El centro histórico y edificaciones de esta destino croata dan vida a la ciudad de Canto Bight en "Star Wars: The Last Jedi". Ubicado en la región de Dalmacia, destaca por su arquitectura medieval y por su impresionantes vista a las aguas cristalinas del mar Adriático.(Foto:Alla Koval / Shutterstock)

Bonneville Salt Flats, Estados Unidos. Situado en el estado de Utah, en Estados Unidos, este desierto de sal de 260 km², se convirtió en el planeta Crait en la última película de la saga. En este escenario se llevará a cabo una gran batalla. (Foto: Shutterstock)