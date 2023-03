Al ritmo del pop andino, una pollera roja vistosa y una voz melodiosa, Milena Warthon ha conquistado no solo a sus más de 400,000 seguidores en las redes sociales, sino también al público del Festival Viña del Mar, donde ganó una Gaviota de Plata. En una entrevista exclusiva con El Comercio, la joven cantante confiesa que vive enamorada del Perú y que abraza con fuerza sus raíces. Con su estilo único pretende conquistar todos los escenarios peruanos y latinoamericanos.

La interprete de “Warmisitay” revela su experiencia en el Festival Viña del Mar y resalta que el galardón obtenido en Chile fue gracias al público que siempre ha estado con ella, al resultado de un arduo trabajo y noches de desvelo junto a su equipo de trabajo. Además, Milena le recomienda a sus seguidores las paradas imperdibles que deben hacer si viajan a Yungay y Abancay, destinos muy significativos para ella, ya que ahí nacieron sus padres.

La interprete de “Warmisitay” revela cómo fue su experiencia en el Festival Viña del Mar y resalta que el galardón obtenido en Chile fue gracias al público que siempre ha estado con ella y al resultado de un arduo trabajo. (Foto: Agencia Uno) / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

—En febrero ganaste la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar, ¿cómo te recibió el público y cuál fue tu experiencia en Chile?

Fue una experiencia muy bonita, me recibieron de una manera muy cariñosa y tuve muy buenas anécdotas. Conocí Viña del Mar, Santiago no mucho, pero el cariño de la gente es lo que más voy recordar. Viajé con miedo, porque me dijeron que el público te abuchea, pero cuando llegué fue todo lo contrario, desde que pise el pueblo chileno, me recibieron de una manera muy cariñosa. Apenas me paré en el escenario recibí muchos aplausos, así que solo me queda dar las gracias.

—La canción “Warmisitay” logró conquistar los corazones del público, ¿dónde y cómo se grabó el videoclip?

Se hizo en el pueblo de mi mamá, en la comunidad de Patapata que está a 20 minutos de Yungay. La idea del videoclip era destacar mi personalidad y mi cultura. También, grabar a las niñas y que simplemente sean ellas. Todo se logró, gracias a mi mamá, ya que ella nació en Yungay. Su compañera de colegio es profesora en ‘Patapata’ y conversamos con ella y le preguntamos si era posible que algunas niñas participen en el video. “Warmisitay” se hizo con el apoyo de los amigos de mi mamá y la profesora que nos contactó con las niñas. Las personas se prestaron a ayudar por el cariño que le tienen a mi familia. Obviamente, se sabe que los peruanos somos bien cálidos y siempre estamos dispuestos a abrirle las puertas a las personas que queremos.

La cantante peruana luce acompañada de un grupo de niñas de la comunidad 'Patapata'. (Foto: IG/Milena Warthon)

—La mayoría de tus videoclips musicales se hicieron en locaciones de la sierra peruana, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de elegir los destinos?

En el caso de “Warmasitay” tuvimos mucho apoyo de la comunidad como te comenté. Fuimos en la mejor época a ‘Patapata’ cuando el nevado se veía majestuoso. El videoclip “Maravilloso” quise que se grabará en Cusco, porque es uno de mis lugares favoritos del mundo. Hicimos una gran inversión para llegar y se hizo todo lo posible para hacerlo ahí. Además, el Valle Sagrado es un destino mágico y es el lugar perfecto para resumir lo mágico que son los Andes .

—Tu mamá es de Yungay y tu papá de Abancay, ¿qué recomiendas visitar en cada uno de esos destinos?

Áncash es un lugar maravilloso para visitar. Primero, Yungay es un pueblo mágico y cuenta con mucha historia, ya que es un pueblo que en 1970 desapareció debido a un alud . Por ejemplo, tienen que visitar el cementerio para que conozcan la historia. Ahí están enterrados mis abuelos, incluso hay un mausoleo familiar. Pueden visitar los nevados y los pueblos aledaños como Carhuaz, Caraz y Huaraz. También, pueden visitar la Laguna Llanganuco que está a 40 minutos de Yungay. Obviamente, pueden visitar ‘Patapata’, no es un destino que cuente con muchos atractivos turísticos, pero el paisaje es maravilloso y lo recomiendo al 100%. A cada uno de los lugares que voy, también me gusta visitar los mercados.

En Abancay pueden visitar el Santuario Nacional de Ampay . He llegado unas tres veces y es una caminata bien larga. La gastronomía es exquisita pueden degustar los chicharrones. No he tenido la oportunidad de hacer turismo, siempre he visitado la casa de mis abuelos, porque para mi ese es el destino más maravilloso, aunque ya no están voy a visitar su casa.

La cantante peruana luce en el Campo Santo de Yungay. (Foto: IG/ Milena Warthon)

—¿Tienes un destino favorito en Perú?

Te puedo mencionar varios, porque hay varios destinos en el Perú que son mis favoritos. Uno de ellos es Cusco, amo ir a ese destino y he ido millones de veces , porque para ir a Abancay, necesito pasar por Cusco, porque no hay aeropuerto en Abancay. Me encanta el Valle Sagrado y Ollantaytambo, son lugares mágicos. También, mi otro destino favorito podría ser Arequipa, porque la gastronomía es exquisita y el pueblo arequipeño siempre me ha recibido de una manera maravillosa. Las personas pueden ir al Cañón del Colca y Chivay. Me encanta también ir al norte, amor ir al mar y perderme en las playas. Hace tiempo que no visito el norte del Perú, la última vez fue en 2020.

—Tu carrera te llevará a varios destinos, pero tienes una anécdota que siempre recuerdes en uno de tus viajes por el Perú…

He viajado a varios destinos y te podría decir que he viajado a la mitad del Perú, pero la anécdota que más recuerdo fue cuando viaje junto a toda mi familia a Arequipa. Fuimos a un hotel hermoso en el Colca y la idea era visitar diversos destinos, estábamos muy felices y comimos delicioso, pero luego de probar un platillo me dio una infección. En ese momento pensé que era por la comida, pero al llegar a Lima resultó que era una peritonitis. Fue una historia chistosa porque, incluso, en el hospital, le dijeron a mi mamá que tenía un tumor y casi se muere. Fue un viaje súper anecdótico.

En sus videoclips, Milena muestra las riquezas y maravillas del Perú. (Foto: IG/ Milena Warthon)

—¿Hay tres cosas sin las que no puedes viajar?

Cada vez que he viajado a Huancavelica, Cerro de Pasco, Yungay o Huancayo, siempre ha sido con mi gravol al lado. Con eso duermo todas las noches y despierto al día siguiente para poder cantar. Otra de las cosas imperbles en mi maleta es mi celular y mis audífonos. Hace tiempo que no me tomo unas vacaciones y la última vez que me fui medio de vacaciones fue cuando visité a una amiga en Bolivia. En el camino uso el celular para escuchar musica, relajarme, hacer tiktoks o para tomarme fotos. ¡Esto lo hago cada que voy de vacaciones y hace tiempo que no me tomo unas buenas vacaciones!