En noviembre de este año, Patacláun celebra 23 años de su primera emisión en 1997. El tiempo solo ha demostrado que la serie cómica deja una huella indeleble en la memoria del público peruano. ¿La fórmula de la inmortalidad? La diversión que hermana al elenco. Así lo cuentan Johanna San Miguel y Carlos Carlín en #Dilo con Jannina Bejarano. Carlín además intenta, volver a interpretar a ‘Tony’ pero se convierte en una tarea tan difícil como divertida.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín atribuyen el éxito de Patacláun a la complicidad entre los seis actores que conformaban el elenco. “Desde que ensayábamos nos divertíamos. Conforme comenzamos a sentirnos más cómodos en los personajes, las cosas fluían”, refiere Carlín. “Tiene que ser honesto, así sí funciona, porque la gente lo percibe también. Si es una cosa forzada no va a funcionar”, agrega Johanna sobre el secreto de la difícil tarea para hacer reír al público.

El elenco original de "Pataclaun" en la grabación del último episodio de la serie (1999). (Foto: GEC)

Han pasado más de 20 años desde que Patacláun se apoderó de la teleaudiencia y, sin embargo, la huella que dejó se mantiene vigente. “Es lindo, es sorprendente también, es mágico”, expresa Johanna. “Para nosotros es un fenómeno y un agradecimiento que es imposible decirlo con palabras. Porque te encuentras con personas mayores, padres y a sus hijos chiquitos, que ni siquiera estaban en proyecto, y que ahora se siguen vacilando. Es un privilegio”, dice emocionado Carlín.

La química y amistad entre los actores que interpretaban a ‘Machín’, ‘Wendy’, ´Monchi´, ´Tony´, ´Queca´ y ´Gonzalete´, es algo que también ha prevalecido con los años. “Cuando nos encontramos todos siempre nos divertimos mucho, la química se mantiene. Por ejemplo, Wendy y yo tenemos una amistad gigantesca, es parte de mi familia igual que para Johanna”, afirma Carlín. Sobre un posible reencuentro de Patacláun, Johanna y Carlín tienen claro que no va a suceder. “Un éxito como ese ya no lo vuelves a repetir. Esa nostalgia de la gente de ya no volver a vernos juntos se puede ir al demonio al ver craquelados, disfrazados de colores a los actores”, asegura Carlín.

El elenco de Patacláun se ha reunido en más de una producción nacional. (Fuente: composición)

Queca y Tony: una dupla incomparable

Las interacciones entre ´Queca´ y ´Tony´, se caracterizaban por las ´chapas ‘que los personajes se decían mutuamente. “Era una maldad total, venía y me sacaba unas cosas horribles”. Carlín recuerda que todos los apelativos que se decían no estaban escritos en el guion. “Las ´chapas´ eran improvisadas. Cuando comenzábamos a grabar decíamos los textos con las chapas incluidas que todo el día habíamos estado pensando”. ´Botellón de Chulucanas’, ‘tortuga sin caparazón’, ‘jirafa enana’, ‘nerd superado’ eran algunos sobrenombres que Johanna recuerda haberle puesto a ‘Tony’. Mientras que Carlín a ‘Queca’ solía decirle ‘tapón de océano´, ´Ñoño travesti´ y todos los personajes de la televisión regordetes, “como Chibolín”, bromea Carlín.

Pero además de lo sumamente divertidos de sus personajes, detrás de cada actor se cumplía un placer personal al interpretarlos. Johanna San Miguel explica en #Dilo que Queca significa: “un pasaporte, una licencia, para poder decir las cosas que yo no digo”. Su personaje, una mujer mayor que se siente muy joven, además atraviesa “esta dualidad que tiene de ser una pituca huachafa y una barrio total (…) Tiene muchas aristas”.

La jurado de Yo soy kids no ha dejado de lado su personaje y suele revivirlo en sus shows de stand up. A diferencia de Carlos Carlín que ya no puede darle vida a ‘Tony´. “Ella puede hacer a ‘Queca’ y se vacila haciéndola. Yo ya no”, confiesa el conductor de Wantan Nigth. “Lo recuerdo, lo quiero y me encanta, pero ya no me sale hacer ´cosita rica´. ¡Me da vergüenza! Ya no tengo la misma cara tampoco”. Aunque lo intentó, Carlín demostró lo complicado que es volver al pasado.

Carlos Carlín intentó revivir su personaje como 'Tony' en #Dilo