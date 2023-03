3 / 6

Originaria de la India, Rupi Kaur emigró a Canadá con sus padres cuando tenía cuatro años. Allí empezó a escribir poemas para sus amigos en sus cumpleaños. Luego de unos años, Kaur empezó a escribir poesía en las redes sociales y, con el tiempo, se convirtió en toda una sensación. Su primer poemario, "Milk and Honey", vendió dos millones de ejemplares y estuvo 73 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Su segunda colección, "The Sun and Her Flowers", se publicó en 2017 y, en una semana, ocupó el segundo puesto en la lista de libros más vendidos de Amazon. Así, Rupi Kaur se ha convertido en la poeta contemporánea más famosa. Sus obras se centran en el amor, el sexo, el rechazo y las relaciones, así como en temas más oscuros como el abuso, los cánones de belleza y el racismo. (Foto: IG @rupikaur_).