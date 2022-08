2 / 6

La escritora y docente peruana en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con obras tanto exclusivamente de poesía como de no ficción. En el 2020 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura en la categoría No ficción gracias a su novela “Y la muerte no tendrá dominio”. (Foto: El Comercio Perú).