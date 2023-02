4 / 12

Si tienes pareja: Eres detallista por naturaleza, así que querrás que este día salga a la perfección como te lo imaginas: cena romántica, regalos especiales y más. Pero puede que tu pareja no tenga tiempo o no piense de la misma forma, ten cuidado, porque esto podría ocasionar una pequeña discusión entre ustedes que ensombrezca esta fecha especial. Si estás soltera: Los desacuerdos también pueden llegar aunque no tengas pareja. Si tenías a alguien especial en mente para celebrar esta fecha, mejor ve desacelerando. No te ilusiones tan rápido y tómalo con calma, puede que esa persona especial no llegue a convertirse en algo más si la presionas.