Meghan revela que llegó a tener pensamientos suicidas y que deseaba buscar ayuda pero "no se lo permitieron" porque "les preocupaba cómo haría ver eso a la institución". Por su lado, Harry se mostró avergonzado con la forma en la que lidió con la situación. "Estaba destrozado. Sabía que lo estaba pasando mal, pero nunca pensé que llegaría a ese punto. Me sentí enfadado y avergonzado. No lo llevé especialmente bien. Lo afronté como Harry institucional, no como Harry esposo. Me habían entrenado para preocuparme más por lo que pensaría la gente si no íbamos a ese evento. Ahora que lo recuerdo, me odio por ello". (Foto: CBS).