Del mismo creador de la serie dosmilera Queer As Folk, llegó It’s a Sin en 2021. Este drama retrata la historia de cinco jóvenes que cruzan caminos tras irse de casa para iniciar una vida sin prejuicios ni cuestionamientos acerca de su sexualidad. Sin embargo, no todo sería felicidad, pues en 1981 la ciudad de Londres y el resto del mundo se enfrentarían a la crisis del VIH. Esta producción británica visibiliza como la falta de investigación médica y la ignorancia de la sociedad provocaron hechos atroces para la comunidad queer de ese entonces. Al ver la miniserie de cinco largos capítulos recorremos momentos crudos, impactantes y reales acerca del trato denigrante que recibieron, en ese entonces, las personas diagnosticadas con VIH. (Fotos: It's a Sin).