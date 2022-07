6 / 7

¿Qué artista no ha caído en la tentación del tinte rubio alguna vez en su vida? Pues Selena Gomez probó ese look con un giro: mantener el tono natural de sus raíces. El estilo se volvió viral y diferentes 'it girls' y fans siguieron la tendencia. Definitivamente, este ha sido hasta el momento el cambio de look más arriesgado para la artista. (Foto: Getty Images).