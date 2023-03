Para Shakira, la música es una terapia. Así lo confirmó cuando habló en público por primera vez tras su separación de Gerard Piqué. “En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, dijo. Y dicho y hecho, la estrella colombiana hizo su propia catarsis a través de “Te felicito” y “Monotonía”, temas que parecían aludir a la tormentosa relación que vivió con Piqué. Pero fue en la memorable Session 53 con Bizarrap que la cantautora decidió lanzar todo su arsenal de indirectas muy directas que confirmaron las sospechas sobre cómo sucedieron las cosas en el terrible triángulo amoroso en el que se vio envuelta. A dos semanas del polémico lanzamiento, Shakira por fin dio su primera entrevista.

En los últimos meses, la situación amorosa de Shakira traspasó los límites de la intimidad y se convirtió en un tópico de interés internacional. Y es que tras las polémicas revelaciones de las infidelidades de Piqué y la llegada de Clara Chía, medio mundo empezó a estar pendiente de cada paso que daba la estrella colombiana. Y como para ella la música es su mejor vocera, los últimos lanzamiento se convirtieron en hits que dieron la vuelta al mundo gracias a sus fuertes mensajes e indirectas. En especial, aquella icónica colaboración con el DJ argentino Bizarrap, donde Shakira menciona mediante un juego de palabras a Piqué y Clara.

Por varios días, la cantante evitó dar declaraciones públicas sobre la canción y su vida personal. Incluso, avivó la llama con una explosiva colaboración junto a Karol G, “TQG” (Te quedé grande). Siendo este último sencillo un nuevo himno de la sororidad femenina. Empoderada a más no poder y segura de sí misma, Shakira por fin decidió contar su verdad ante las cámaras.

(Foto: CNN)

En la primera entrevista que concede en varios meses, explica que el exitoso tema no habría sido posible de no ser por su hijo Milán. “Lo de la session 53 con Biza es resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!’ y le digo ‘mira quién me ha escrito’, era Bizarrap”, cuenta.

En palabras de Shakira, esta colaboración con Bizarrap le dio una oportunidad para desahogarse, para sanar el dolor. “Yo creo que alguien ha tenido que tomar una foto del día que trabajé en la sesión 53 con Bizarrap, un antes y un después. Entré al estudio de una forma y salí de otra y es una de las cosas que más le agradezco a Biza, que me haya dado como ese espacio, esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación ”, reveló.

Como Shakira mencionó en esta entrevista y en otras oportunidades, siempre tuvo cierta debilidad emocional cuando se trataba de temas del corazón. El creer en la historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia, la llevó a volverse emocionalmente dependiente de los hombres. “Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera”, dijo en tono resiliente.

Luego de vivir el duelo por el sueño que tenía de tener una familia unida junto a Piqué, Shakira confesó que ahora tiene la fortaleza para avanzar. “ Ahora me siento completa porque siento que dependo de mi misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que ser más fuerte que una leona ”, aseguró.

Shakira habla sobre sororidad femenina

No es ningún secreto que tras la polémica y el dolor que Shakira expresó a través de sus últimas canciones, la ola de sororidad femenina se haya incrementado considerablemente. Tanto así que llegó a sus propios, quien no dudó en hablar sobre el tema en la reciente entrevista.